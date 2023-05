Samsung-Angebote: Galaxy-S23-Serie im Preischeck

Die Modelle Galaxy-S23-Serie von Samsung sind noch bis Anfang des kommenden Jahres die Flagg­schiff-Aushän­geschilder des Konzerns. Wir schauen uns aktu­elle Ange­bote an und sagen Ihnen, ob sie sich Preis­lich lohnen.

Die Samsung-Galaxy-S23-Serie ist aber­mals im Angebot, beispiels­weise bei MediaMarkt und Saturn, aber auch bei Samsung direkt im Online-Shop. Wir schauen uns nach­fol­gend ausge­wählte Ange­bote an, ob sie sich preis­lich lohnen. Dazu orien­tieren wir uns an Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen. Weitere Details zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sicht zum Thema.

Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur eine begrenzte Zeit gültig sein können. Ange­bote von Online-Markt­plätzen haben wir nicht berück­sich­tigt. Diese können aber unter Umständen güns­tiger sein. Stand des Preis­ver­gleichs ist der 23. Mai 2023, ca. 14:40 Uhr).

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23

Bild: teltarif.de

Das erste Modell S23-Serie, das wir uns anschauen, ist das Galaxy S23 mit 128 GB internem Spei­cher in der Farbe "Phantom Black". Dieses kostet derzeit bei MediaMarkt und Saturn jeweils 949 Euro. Wenn Sie das Modell in den virtu­ellen Waren­korb legen, winkt ein Direkt­abzug in Höhe von 100 Euro, wodurch sich der Kauf­preis auf 849 Euro inklu­sive Versand­kosten redu­ziert. Das geht aller­dings deut­lich güns­tiger, wie der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt. Beim Händler Elec­tronis kostet das Samsung Galaxy S23 in der genannten Konfi­gura­tion 718,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Und beispiels­weise beim Händler Note­books­bil­liger ist das Galaxy S23 zu einem Preis von 749 Euro inklu­sive Versand­kosten erhält­lich.

Zum Preis in Höhe von 849 Euro gibt es das Galaxy S23 mit 128 GB in Phantom Black auch direkt im Samsung Online-Shop. On top ohne Aufpreis gibt es aller­dings die Galaxy Buds2 Pro, deren Markt­preis aktuell bei knapp 150 Euro liegt. Wenn Sie Wert auf die kabel­losen Ohrste­cker legen, fahren Sie beim Kauf über den Samsung-Online-Shop besser als bei MediaMarkt oder Saturn. Können Sie mit den Musik­lie­feranten nichts anfangen, ist der Kauf des Smart­phones bei anderen Händ­lern zu teil­weise deut­lich unter 750 Euro attrak­tiver.

Details zum Samsung Galaxy S23 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23+

Bild: teltarif.de Auch das Samsung Galaxy S23+ mit 256 GB internem Spei­cher (Farbe: Phantom Black) gibt es bei MediaMarkt und Saturn mit einem 100-Euro-Direkt­abzug im Waren­korb. So redu­ziert sich der Kauf­preis für das Modell bei dem Händler-Duo jeweils auf 1099 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Zu diesem Preis gibt es das Galaxy S23+ auch im Samsung Online-Shop, aller­dings wieder mit den Galaxy-Buds2-Pro-Kopf­hörern ohne Aufpreis dazu, weshalb das Angebot direkt bei Samsung im Vergleich attrak­tiver ist.

Bei anderen Händ­lern ist das schwarze Galaxy S23+ mit 256 GB derzeit deut­lich güns­tiger zu bekommen. So listen beispiels­weise die Händler Elec­tronis und Alter­nate das Modell zu Preisen von 973,99 Euro inklu­sive Versand­kosten bezie­hungs­weise 980,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Sollten Sie aller­dings auf die Buds2 Pro Wert legen, könnte sich für Sie der Kauf über den Samsung-Online-Shop lohnen. Das liegt daran, dass der Einzel­kauf des Galaxy S23+ und den Buds2 Pro jeweils zum güns­tigsten Markt­preis teurer ist als der Kombi-Kauf im Online-Shop des Herstel­lers aus Südkorea.

Details zum Samsung Galaxy S23+ lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra

Bild: teltarif.de Bei Samsung Galaxy S23 Ultra gibt es eben­falls einen Direkt­abzug von 100 Euro, wenn Sie es in den virtu­ellen Waren­korb des MediaMarkt- oder Saturn-Online­shops legen. Damit kostet das Modell in Phantom Black mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität 1399 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Legen Sie das Galaxy S23 Ultra in der genannten Konfi­gura­tion in den Waren­korb des Samsung-Online-Shops, werden 150 Euro abge­zogen. Ohne Aufpreis dazu gibt es auch bei diesem Modell die Galaxy Buds2 Pro. Der Gesamt­preis für das Bundle beläuft sich dann auf 1249 Euro inklu­sive Versand­kosten - und das ist deut­lich attrak­tiver. Was sagen die aktu­ellen Markt­preise?

Was den reinen Preis für das Smart­phone ohne Buds angeht, ist das Galaxy S23 Ultra mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität in Phantom Black bei Händ­lern wie Elec­tronis (1075 Euro inklu­sive Versand­kosten), Alter­nate und computer universe (jeweils 1096,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) güns­tiger erhält­lich.

Details zum Samsung Galaxy S23 Ultra lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Preis­ver­gleich kann sich lohnen

Während die Aktion bei MediaMarkt und Saturn bis zum 25. Mai, 20 Uhr, läuft, ist das Ablauf­datum der Galaxy-S23-Deals im Samsung-Online-Shop der 29. Mai 2023. Da sich - wie eingangs erwähnt - Markt­preise schnell verän­dern können, empfehlen wir Ihnen den erneuten Preis­ver­gleich, sollten Sie sich erst später für die Ange­bote inter­essieren.

Noch ein Hinweis zu den Ange­boten im Samsung-Online-Shop: Es ist auch möglich, ein kompa­tibles Altgerät einzu­tau­schen. Entspre­chend redu­ziert sich je nach Modell der Kauf­preis für das neue Smart­phone. Wenn Sie kein Altgerät zur Hand haben, das Sie eintau­schen möchten bezie­hungs­weise es nicht zu den unter­stützten Eintausch­geräten gehört, wird der Direkt­abzug in Höhe von bis zu 150 Euro im Waren­korb gewährt.

In einer weiteren Meldung geht es um ein vergleichs­weise großes Update für das Samsung Galaxy S23 Ultra.