Samsung Galaxy S23-Serie offiziell: Preise, Specs & mehr

Die Zeit der Speku­lationen, Gerüchte und Leaks ist vorbei. Samsung hat endlich die Galaxy-S23-Serie offi­ziell auf einem Unpa­cked Event vorge­stellt. Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra treten in die Fußstapfen von Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra. Bei uns lesen Sie, was die neue Serie zu bieten hat, was die Modelle kosten und ab wann Samsung die neuen Flagg­schiff-Smart­phones auslie­fern will.

Samsung Galaxy S23: Wie immer kompakt

Samsung Galaxy S23

Foto: teltarif.de

Wir beginnen mit dem Samsung Galaxy S23. Es ist wieder das kleinste Modell der neuen Serie und spricht mit dem 6,1 Zoll großen Display dieje­nigen Nutzer an, die ein kompak­teres Phablet bevor­zugen. Bedeu­tende opti­sche Unter­schiede im Vergleich zum Galaxy S22 muss man suchen. Samsung orien­tierte sich am bewährten Design und nahm nur hier und da kleine Opti­mie­rungen vor, wie die leicht verän­derte Anord­nung der Funk­tions­tasten im Gehäu­serahmen und das Design der Kamera-Linsen, die nicht wie bei der Galaxy-S22-Serie von einem Plätt­chen umgeben sind.

Bedeu­tend größer sind jedoch die Unter­schiede unter der Haube. Statt eines Exynos aus dem eigenen Hause arbeitet im Galaxy S23 ein Snap­dragon 8 Gen 2 von Qual­comm, aller­dings in einer aufge­bohrten Version im Vergleich zu denen, die in anderen Andro­iden verbaut sind bezie­hungs­weise es voraus­sicht­lich in diesem Jahr noch werden. Was der "Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy" genannte Chip für die Perfor­mance bedeutet, bleibt abzu­warten. Der Hersteller gibt sich selbst­bewusst und möchte Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra den Status von einer "ulti­mativen Gaming-Maschine" beschei­nigen. Die Akku­kapa­zität des Galaxy S23 wurde zum Galaxy S22 um 200 mAh vergrö­ßert und verfügt nun über 3900 mAh. Bei der Auflö­sung der Kameras hat sich nichts verän­dert. So verfügt auch das Galaxy S23 wie das Galaxy S22 über ein Setup aus drei Linsen mit 50 Mega­pixel, 12 Mega­pixel und 10 Mega­pixel. Die Selfie­kamera hat jedoch 12 Mega­pixel Auflö­sung bekommen statt 10 MP wie beim Vorgänger.

Samsung Galaxy S23+: Mehr Display

Samsung Galaxy S23+

Foto: teltarif.de Im Gegen­satz zum Galaxy S23 verfügt das Galaxy S23+ wie auch schon der Vorgänger Galaxy S22+ über ein Display mit einer Diago­nale von 6,6 Zoll. Alle Panels der neuen Serie unter­stützen im Übrigen 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate.

Beim Samsung Galaxy S23+ ist das gleiche Kamera-System wie im Galaxy S23 verbaut. Entspre­chend setzt sich das rück­sei­tige Setup aus drei Linsen mit 50 Mega­pixel, 12 Mega­pixel und 10 Mega­pixel zusammen. Auch die Front­kamera des Plus-Modells löst nun mit 12 Mega­pixel auf.

Aufgrund des größeren Displays wird auch mehr Strom benö­tigt. Der Akku des Galaxy S23+ fasst eine Kapa­zität von 4700 mAh, was eben­falls einer Stei­gerung um 200 mAh im Vergleich zum Galaxy S22+ entspricht.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Das ganz Große mit dem Stift

Samsung Galaxy S23 Ultra

Foto: teltarif.de Es war klar, dass Samsung auch beim neuen Ultra dem Einga­bestift einen Platz im Gehäuse beschert, weshalb das kantige Design nötig ist. Dieses entstammt der früheren Note-Serie. Das letzte Modell der auch als Busi­ness-Smart­phones bekannten Reihe war das Galaxy Note 20 Ultra. Die Anleh­nung an dessen Design tritt wie schon beim Galaxy S22 Ultra auch beim Galaxy S23 Ultra zu Tage.

Das Galaxy S23 Ultra ist mit seinem 6,8 Zoll dimen­sio­nierten Display das größte Modell in der Riege. Entspre­chend hat es auch den dicksten Akku mit einer Kapa­zität von 5000 mAh. Diese hat Samsung im Vergleich zum Vorgänger nicht aufge­stockt.

Das Galaxy S23 Ultra steht als Top-Modell der neuen Serie natür­lich im Fokus. Gänz­lich neu ist die Kamera mit dem 200-Mega­pixel-Sensor. Um diese hohe Auflö­sung zu errei­chen, wird die Pixel-Binning-Tech­nologie genutzt, die 16 Pixel zu einem größeren zusam­men­fasst.

Die Kamera des Galaxy S23 Ultra soll unter anderem im Bereich der Nacht­foto­grafie bril­lieren, Bild­rau­schen redu­zieren und eine bessere Video­sta­bili­sie­rung vorweisen können. Ein neues Feature beispiels­weise ist "Astro Hyper­lapse". Der Zeit­raffer-Modus könne zur Aufnahme einer Nacht­himmel-Szenerie verwendet werden.

Neben dem 200-Mega­pixel-Sensor verfügt das Kamera-Setup des Galaxy S23 Ultra über drei weitere Linsen mit Auflö­sungen von 12 Mega­pixel und zweimal 10 Mega­pixel. Die drei Smartphones der Galaxy-S23-Reihe von Samsung

Foto: teltarif.de Inter­essant: Statt der üppig bestückten Front­kamera mit 40 Mega­pixel Auflö­sung wie beim Galaxy S22 Ultra löst die Kamera des aktu­ellen Flagg­schiffs nur mit 12 Mega­pixel auf.

Eine weitere Neue­rung im Bereich der Displays aller Modelle betrifft die intel­ligente Anpas­sung je nach Bedarf von Farbe und Kontrast in drei verschie­denen Leveln.

Neue Features von OneUI 5.1

Samsung nennt die Benut­zer­ober­fläche seiner Galaxy-Smart­phones "OneUI". Die aktu­elle Version OneUI 5.0 basiert auf Android 13. Im Zuge der Neuvor­stel­lung von Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra kündigte der Hersteller auch die Version OneUI 5.1 an. Diese kommt bei den neuen Geräten von Anfang an zum Einsatz.

Neue Features des smarten Soft­ware-Updates sind unter anderem mehr Perso­nali­sie­rungop­tionen für den Nutzer, um das Smart­phone als Begleiter an Situa­tionen wie "Exer­cise" (Trai­ning), "Driving" (Auto­fahren), "Work" (Arbeit) und Fitness anzu­passen.

Auch der smarte Sprach­assis­tent Bixby bekommt eine neue Funk­tion. Mit "Bixby Text Call" soll auf einge­hende Anrufe mit Text reagiert werden können, wenn sie nicht ange­nommen werden können.

Preise, Verfüg­bar­keit und Vorbe­stel­ler­aktion

Alle neuen Modelle der Galaxy-S23-Serie sind in den Farben "Phantom Black", "Cream", "Green" und "Lavender" verfügbar. Vorbe­stel­lungen sind ab sofort möglich. Samsung bietet die Geräte zu folgenden Preisen an:

Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/128 GB: 949 Euro

Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/256 GB: 1009 Euro

Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/128 GB: 1199 Euro

Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/256 GB: 1319 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra mit 8 GB/256 GB: 1399 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/512 GB: 1579 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/1 TB: 1819 Euro

Die Auslie­ferung von Samsung Galaxy S23 und Samsung Galaxy S23+ startet am 17. Februar. Das Samsung Galaxy S23 Ultra wird ab 24. Februar ausge­lie­fert. Die 1-TB-Vari­ante des Samsung Galaxy S23 Ultra ist exklusiv im Online-Shop des Herstel­lers erhält­lich.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, welche Samsung-Smart­phones ein Update auf OneUI 5.1 bekommen sollen.