Samsung Galaxy S23: So viel könnte es kosten

In wenigen Wochen dürfte Samsung die Galaxy-S23-Serie vorstellen. Wir speku­lieren, was die Modelle kosten könnten.

Samsungs Smart­phone-Modelle der S-Klasse sind keine Schnäpp­chen. Sie zählen zur Ober­klasse und sind entspre­chend teuer. Und daran dürfte sich auch mit Einfüh­rung der Galaxy-S23-Serie nichts ändern, die in wenigen Wochen auf einem Event ausge­packt werden sollen.

Wir haben uns nochmal die UVPs von Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra ange­schaut. Diese geben eine gute Orien­tie­rungs­mög­lich­keit, was Galaxy S23 und Co. kosten könnten.

Galaxy S23 Ultra: Mögliche Preise

Die Samsung-Galaxy-S23-Serie soll Anfang Februar vorgestellt werden

Bild: teltarif.de

Vor wenigen Tagen berich­teten wir über ein Gerücht, das besagte, Samsung streiche die 128-GB-Versionen der kommenden Modelle. Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra sollten demnach in der Basis-Version mit 256 GB ausge­lie­fert werden. Aller­dings scheint das nicht ganz sicher sein. Von anderer Stelle wurde das Gerücht demen­tiert.

Ange­sichts stei­gernder Daten­mengen, die mit einem Smart­phone jongliert werden wollen, wäre der Schritt, den Spei­cher der Basis­ver­sionen zu erhöhen, durchaus nach­voll­ziehbar. Aller­dings könnte das auch Kunden vergraulen, die entweder doch nicht so viel Spei­cher benö­tigen und daher nicht so viel Geld ausgeben wollen. Denn die Hersteller verdienen mit Spei­cher Geld. Samsung ist in den unteren Berei­chen von den Preis­sprüngen her vergleichs­weise human. Nach oben hin wird es beim Galaxy S22 Ultra aber ganz schön teuer.

Während die Basis-Version des Samsung Galaxy S22 Ultra (8 GB/128 GB) nach unver­bind­licher Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers mit einem Preis von 1249 Euro zu Buche schlägt, kostet das Modell mit 12 GB/256 GB bereits 100 Euro mehr und damit 1349 Euro. Noch­mals 100 Euro Aufpreis kostet das 512-GB-Modell (1449 Euro), und wiederum weitere 200 Euro werden für das 1TB-Modell (1649 Euro) fällig. Sollte Samsung sich tatsäch­lich für die Strei­chung der 128-GB-Vari­ante entscheiden, könnte der Einstiegs­preis für das Galaxy S23 Ultra mit 256 GB über 1300 Euro liegen. Ange­sichts stei­gender Preise ist auch nicht ausge­schlossen, dass der Preis höher ausfällt, als der für das Galaxy S22 Ultra mit 256 GB.

Galaxy S23(+): Even­tuell unwei­ger­lich teurer

Sollte es auch Galaxy S23 und Galaxy S23+ nicht mit 128 GB Spei­cher geben, werden die Basis-Versionen unwei­ger­lich teurer, und das even­tuell mit einem Aufschlag gegen­über den Vorgän­gern.

Für das Galaxy S22 veran­schlagt Samsung einen Preis in Höhe von 849 Euro. Dafür gibt es 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB internen Spei­cher. Für 899 Euro gibt es 256 GB Kapa­zität. Fällt die 128-GB-Version weg, könnte das der Preis für die Basis-Version des Galaxy S23 sein - oder gar mehr, wenn Samsung die Preise anhebt. Viel­leicht über­schreitet das Galaxy S23 mit 256 GB gar die 900-Euro-Marke.

Das Samsung Galaxy S22+ mit 8 GB/128 GB kostet 1049 Euro, die Version mit 256 GB hat einen Preis in Höhe von 1099 Euro. Letz­teres könnte bei einem Wegfall der 128-GB-Version ein mögli­cher Einstiegs­preis für das Galaxy S23+ mit 256 GB Spei­cher sein. Unter Umständen hebt Samsung aber auch hier den Preis noch an.

Für so viel Geld erwartet der Käufer natür­lich auch Leis­tung. Was wir bislang über die Galaxy-S23-Serie zu wissen glauben, haben wir in einer weiteren News zusam­men­gefasst.

Keine Panik: Der Markt regu­liert

Android-Smart­phones wie die von Samsung sind nicht für ihre Preis­sta­bilität bekannt. Es kann daher sein, dass die Preise für die Galaxy-S23-Serie relativ schnell fallen. Nach einer gewissen Zeit können die Preise je nach Version mehrere hundert Euro unter der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers liegen.

Wenn Sie nicht sofort ein Smart­phone benö­tigen, empfehlen wir Ihnen noch etwas zu warten, nachdem Samsung die Galaxy-S23-Serie vorge­stellt hat. Checken Sie regel­mäßig die Markt­preise über Preis­such­maschinen.

Nach der Veröf­fent­lichung von Galaxy S23 und Co. werden Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra weiterhin attrak­tive Smart­phone-Modelle sein. Wenn Sie sich für Details inter­essieren, können Sie diese jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.