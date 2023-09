Im Preischeck: Galaxy-S23-Serie bei MediaMarkt-Saturn

MediaMarkt und Saturn haben bis zum 25. September die "Samsung Galaxy Week" getaufte Aktion laufen. Darunter befinden sich auch Ange­bote zur Galaxy-S23-Serie. Wir haben uns ausge­wählte Offerten heraus­gepickt und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sich diese vergli­chen mit den Markt­preisen anderer Händler lohnen. Dabei orien­tieren wir uns an Ergeb­nissen aus Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigen wir dabei nicht. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phone sehr schnell ändern können. Unter Umständen fallen diese zu einem späteren Zeit­punkt anders aus als die ange­gebenen Vergleichs­preise.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23

Bild: teltarif.de

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es derzeit das Samsung Galaxy S23 mit 128 GB internem Spei­cher zum Preis von 679,83 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Wir schauen uns am Beispiel der Farb­vari­ante "Phantom Black" an, für welche Preise andere Händler das Modell verkaufen. Der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt, dass die Ange­bote anderer Händler ähnlich sind, womit es sich bei MediaMarkt und Saturn um einen guten Deal handelt.

Details zum Samsung Galaxy S23 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23+

Bild: teltarif.de Das größere Samsung Galaxy S23+ ist derzeit bei MediaMarkt und Saturn mit 256 GB Spei­cher zum Preis von 940,23 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen (z.B. in der Farbe "Phantom Black"). Auch hierbei handelt es sich um einen guten Preis. Mit 940 Euro inklu­sive Versand­kosten ist der Händler Gomibo ein paar Cent billiger.

Details zum Samsung Galaxy S23+ lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra

Bild: teltarif.de Das Flagg­schiff Galaxy S23 Ultra mit 256 GB Spei­cher in der Farbe "Phantom Black" kostet derzeit bei MediaMarkt und Saturn 1049,58 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich grund­sätz­lich nicht um einen schlechten Preis. Der Händler carbon­phone ist mit einem Preis in Höhe von 1039 Euro inklu­sive Versand­kosten aber etwas güns­tiger.

Details zum Samsung Galaxy S23 Ultra lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

