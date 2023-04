Samsung Galaxy S23: Bis zu 150 Euro "Direktabzug"

MediaMarkt und Saturn bieten derzeit auf Modelle der Galaxy-S23-Reihe einen Rabatt an, der im Waren­korb gewährt wird. Wir verglei­chen ausge­wählte Ange­bote mit aktu­ellen Markt­preisen.

Derzeit bieten die Händler MediaMarkt und Saturn Rabatte auf Modelle der aktu­ellen Galaxy-S23-Reihe von Samsung an. Die Rede ist von bis zu 150 Euro Direkt­abzug. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sie sich preis­lich lohnen. Dazu haben wir die Ange­bote mit den aktu­ellen Markt­preisen (Stand: 17. April, ca. 12:30 Uhr) vergli­chen. Zum Preis­ver­gleich haben wir uns an Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de orien­tiert. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich können Sie in der entspre­chenden Über­sicht nach­lesen.

Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones schnell ändern können. Aus diesem Grund können die ange­gebenen Vergleichs­preise nur begrenzte Zeit gültig sein. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können, haben wir nicht berück­sich­tigt.

Samsung Galaxy S23 mit 128 GB Spei­cher

Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra (r.) bei MediaMarkt und Saturn im Angebot

Fotos: Samsung, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Der Preis für das schwarze (Farbe: "Phantom Black") Samsung Galaxy S23 mit 128 GB Spei­cher kostet bei MediaMarkt 949 Euro. Dabei handelt es sich um die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Die UVP hat jedoch nur bedingt Aussa­gekraft, weil sich wie eingangs erwähnt Smart­phone-Markt­preise schnell ändern können.

Zunächst muss das Modell in den virtu­ellen Waren­korb gelegt werden. Anschlie­ßend wird ein Rabatt in Höhe von 150 Euro berück­sich­tigt und der Kauf­preis für das Galaxy S23 mit 128 GB redu­ziert sich auf 799 Euro inklu­sive Versand­kosten. Vergli­chen mit den Markt­preisen handelt es sich dabei nicht um das beste Angebot. Der Händler Elec­tronis (766,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkauft das Modell zu einem güns­tigeren Preis.

Bei MediaMarkt ist das Galaxy S23 aktuell noch mit 256 GB Spei­cher verfügbar. Beispiel­haft haben wir wieder die schwarze Farb­vari­ante gewählt. Das Modell kostet nach UVP 1009 Euro. Im Waren­korb werden 150 Euro abge­zogen und der Kauf­preis redu­ziert sich auf 859 Euro inklu­sive Versand­kosten. Vergli­chen mit den Markt­preisen handelt es sich dabei um ein gutes Angebot, das aber auch der Händler Note­books­bil­liger mitgeht. Etwas teurer ist das Phantom-Black-farbene Galaxy S23 mit 256 GB bei Händ­lern wie computer universe (862,69 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Elec­tronis (861,07 Euro inklu­sive Versand­kosten) ist es etwas teurer.

Details zum Samsung Galaxy S23 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S23+ mit 256 GB Spei­cher

Ein weiteres Angebot, das wir uns anschauen, betrifft das Samsung Galaxy S23+ mit 256 GB Spei­cher. Das schwarze Modell kostet bei MediaMarkt 1199 Euro. Im Waren­korb wird ein Rabatt in Höhe von 100 Euro berück­sich­tigt. Der neue Kauf­preis für das Galaxy S23+ mit 256 GB beträgt anschlie­ßend 1099 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Das geht aller­dings güns­tiger, wie die aktu­ellen Markt­preise zeigen. Beim Händler Elec­tronis kostet das Galaxy S23+ mit 256 GB Spei­cher (Schwarz) derzeit 1026,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Und auch computer universe ist mit 1041,10 Euro inklu­sive Versand­kosten güns­tiger als MediaMarkt.

Details zum Samsung Galaxy S23+ lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S23 Ultra mit 256 GB Spei­cher

Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung für das Samsung Galaxy S23 Ultra mit 256 GB Spei­cher beträgt 1399 Euro. MediaMarkt und Saturn gewähren einen Rabatt in Höhe von 100 Euro, wenn das Modell (Beispiel­farbe: "Phantom Black") in den virtu­ellen Waren­korb gelegt wird. Damit redu­ziert sich der Kauf­preis jeweils auf 1299 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Der Händler Elec­tronis hat jedoch mit einem Kauf­preis in Höhe von 1104,59 Euro inklu­sive Versand­kosten die Nase vorn. Etwas teurer ist beispiels­weise Note­books­bil­liger (1129 Euro inklu­sive Versand­kosten). Details zum Samsung Galaxy S23 Ultra lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Zum Preis­ver­gleich haben wir uns auf die schwarzen Farb­vari­anten beschränkt. Die Modelle der Galaxy-S23-Serie werden jedoch in weiteren Wahl­farben ange­boten. Zu empfehlen ist daher der erneute Preis­ver­gleich mit Ihrer Wunsch­farbe.

