Samsung Galaxy S23 und Co.: Bis zu 235 Euro "sparen"

Android-Smart­phones von Samsung sind nicht für ihre Preis­sta­bilität bekannt. Wir schauen uns die aktu­ellen Markt­preise der Galaxy-S23-Serie an.

Am 1. Februar stellte Samsung die Galaxy-S23-Serie vor. Seit dem 17. Februar sind Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra offi­ziell verfügbar - also gerade einmal rund zwei­ein­halb Wochen. Man sollte meinen, Smart­phones, die erst eine so kurze Zeit auf dem Markt sind, sind noch preis­stabil, sprich zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung (UVP) des Herstel­lers zu bekommen. Doch das ist nicht der Fall, insbe­son­dere Android-Smart­phones fallen nach ihrem Erscheinen vergleichs­weise schnell im Preis.

Wir schauen uns daher an, was Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra aktuell kosten und wo die güns­tigsten Markt­preise liegen. Für die Ermitt­lung der Markt­preise verwenden wir Such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Weitere Möglich­keiten, Markt­preise beispiels­weise von Smart­phones zu ermit­teln, finden Sie in unserer Über­sicht.

Die UVP der Galaxy-S23-Serie

Aktuelles Samsung-Flaggschiff: Galaxy S23 Ultra

Bild: teltarif.de

Zu bedenken ist, dass die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers nur bedingt aussa­gekräftig ist. Das liegt wie bereits oben erwähnt daran, dass Markt­preise von Smart­phones teils starken Schwan­kungen unter­liegen können. Bereits kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start eines Modells können Markt­preise signi­fikant unter der Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers liegen.

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra gibt es in verschie­denen Spei­cher­kon­figu­rationen zu entspre­chend unter­schied­lichen Preisen. Zum Vergleich sehen Sie nach­fol­gend die verschie­denen Vari­anten und die Preise nach Herstel­ler­emp­feh­lung.

Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/128 GB: 949 Euro

Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/256 GB: 1009 Euro

Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/256 GB: 1199 Euro

Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/512 GB: 1319 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra mit 8 GB/256 GB: 1399 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/512 GB: 1579 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/1 TB: 1819 Euro

Das sind die aktu­ellen Markt­preise der Galaxy-S23-Serie

Nach­fol­gend haben wir die aktuell güns­tigsten Markt­preise von Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra gemäß der oben genannten Preis­such­maschinen gelistet. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sind als die ange­gebenen Preise, haben wir dabei nicht berück­sich­tigt (Stand: 7. März, 10 Uhr). Beispiel­haft haben wir uns jeweils auf die Farb­vari­ante "Phantom Black" bei Galaxy S23 und Galaxy S23+ bezie­hungs­weise "Graphite" beim Galaxy S23 Ultra beschränkt. Die Preise sind inklu­sive Versand­kosten des jewei­ligen Händ­lers ange­geben.

Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/128 GB: 829,99 Euro (Händler: Elec­tronis)

(Händler: Elec­tronis) Diffe­renz zur UVP: 119,01 Euro Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/256 GB: 869 Euro (Händler: carbon­phone)

(Händler: carbon­phone) Diffe­renz zur UVP: 140 Euro Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/256 GB: 1085,99 Euro (Händler: Alter­nate)

(Händler: Alter­nate) Diffe­renz zur UVP: 113,01 Euro Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/512 GB: 1128,99 Euro (Händler: Elec­tronis)

(Händler: Elec­tronis) Diffe­renz zur UVP: 190,01 Euro Samsung Galaxy S23 Ultra mit 8 GB/256 GB: 1206,99 Euro (Händler: Elec­tronis)

(Händler: Elec­tronis) Diffe­renz zur UVP: 192,01 Euro Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/512 GB: 1343,99 Euro (Händler: Elec­tronis)

(Händler: Elec­tronis) Diffe­renz zur UVP: 235,01 Euro Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/1 TB: 1599 Euro (Händler: Note­books­bil­liger) Diffe­renz zur UVP: 220 Euro

Es ist schlicht erstaun­lich, wie schnell die Preise der Galaxy-S23-Serie fallen. So ist das Galaxy S23 je nach Version bis zu 140 Euro güns­tiger zu bekommen, als es noch vor wenigen Wochen nach der Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers erhält­lich war.

Beim Galaxy S23+ sind es sogar bis zu 190 Euro und beim Galaxy S23 Ultra bis zu über 235 Euro.

Wenn Sie sich für Details zu Samsung Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra inter­essieren, können Sie diese jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.