Galaxy S23 (Plus): So sollen die Flaggschiffe aussehen

Samsungs neue Flagg­schiff-Reihe alias Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra wird voraus­sicht­lich am Anfang des nächsten Jahres das Licht der Smart­phone-Welt erbli­cken. Bereits jetzt tauchten erste Rende­rings vom Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus im Netz auf.

Samsung Galaxy S23 Plus

Rendering des Samsung Galaxy S23 Plus

Bild: @OnLeaks / @Smartprix Smart­prix gewährt uns in Zusam­men­arbeit mit @OnLeaks einen ersten exklu­siven Blick auf das Plus-Modell, das sich in einigen Punkten von seinem Vorgänger Galaxy S22 Plus unter­scheidet.

Das Gerät verfügt über eine Drei­fach-Kamera, die Samsung in der linken oberen Ecke der Rück­seite ansie­delt. Zwar wurde die verti­kale Anord­nung der Objek­tive beibe­halten, aller­dings verschwindet die umrah­mende Kame­rainsel, sodass die Linsen einzeln aus dem Gehäuse heraus­stehen, während der Blitz ganz versenkt ist. Dies­bezüg­lich passt Samsung das Design des Neulings an jenes des Galaxy S22 Ultra an.

Das Smart­phone wird einen 6,6-Zoll-Screen mit dünnen Rändern haben und mit 157,7 mal 76,1 mal 7,6 mm etwas größer ausfallen als das 157,4 mal 75,8 mal 7,6 mm messende Galaxy S22 Plus. Wie gehabt sitzt die Front­kamera in einem kleinen Displayaus­schnitt.

An der Unter­seite gibt es einen Laut­spre­cher nebst einem USB-Type-C-Anschluss. Der SIM-Karten­ein­schub ist auf den Rende­rings zwar nicht erkennbar, wird aber vermut­lich wie beim Vorgänger neben dem USB-Anschluss sitzen. Als Prozessor könnten ein Snap­dragon 8 Gen 2 oder ein Exynos 2300 zum Einsatz kommen.

Samsung Galaxy S23

Mit ersten Bildern vom Galaxy S23 wartet Digit auf. Auch hier ist es Steve H.McFly alias @OnLeaks, der die Rende­rings in einem Tweet teilt.

In einem YouTube-Video präsen­tiert Digit das Galaxy S23 von allen Seiten

Das Smart­phone kommt mit einem 6,1 Zoll großen Display mit voraus­sicht­lich 120 Hz, in dem sich eben­falls ein Punch-Hole für die Selfiecam befindet. Diese soll Gerüchten zufolge mit 12 MP auflösen. Im Vergleich zu seinem Vorgänger wächst das Basis-S23 von 146,0 mal 70,6 mal 7,6 mm auf 146,3 mal 70,8 mal 7,6 mm. Samsung verzichtet auch hier auf die Kame­rainsel und lässt die drei unter­ein­ander liegenden Linsen direkt aus dem Gehäuse wachsen.

Den Bildern nach könnten die Display­ränder des Galaxy S23 etwas breiter ausfallen als jene des Galaxy S22 . Auf der rechten Gerä­teseite können wir eine Laut­stär­kewippe und die Home-Taste ausma­chen. Am unteren Gehäu­serand befindet sich der USB-Type-C-Anschluss, links daneben der SIM-Einschub und rechts daneben ein Laut­spre­cher­gitter.

Einer thai­län­dischen Zulas­sungs­behörde nach lässt sich das Samsung Galaxy S23 nur mit 25 Watt aufladen. Mehr darüber erfahren Sie in einem anderen Artikel.