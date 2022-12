Samsung Galaxy S23: Diese Infos sind bisher bekannt

In rund zwei Monaten wird das Samsung Galaxy S23 erwartet. Wir fassen zusammen, was bislang zur Serie bekannt ist.

Das Samsung Galaxy S22 und seine Kumpanen Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra wurden am 9. Februar vorge­stellt. Tradi­tio­nell veran­staltet Samsung sein Unpa­cked Event im ersten Quartal eines Jahres. Es wird daher erwartet, dass auch das Galaxy S23 und seine Kollegen wieder Anfang Februar (2023) vorge­stellt werden. Jüngst äußerte sich der bekannte Bran­chen­insider Ice universe auf Twitter (Tweet 1 und Tweet 2) zum konkreten Datum, an dem das Unpa­cked Event statt­finden soll. Demnach sei es der 1. Februar.

Die Vorbe­stel­ler­phase könnte direkt nach dem Event einge­leitet werden. Mögli­cher­weise kommen Kunden für einen begrenzten Zeit­raum in den Genuss eines Vorbe­stel­ler­bonus in Form von Audio-Gadgets des Herstel­lers mit Sitz in Südkorea und/oder können ausge­wählte Altge­räte gegen eines der neuen Flagg­schiffe eintau­schen und somit den Kauf­preis redu­zieren. Die Samsung-Galaxy-S23-Serie soll wieder aus drei Modellen bestehen

Bild: teltarif.de Nach­fol­gend fassen wir zusammen, welche Leaks und Gerüchte bislang zur Galaxy-S23-Serie die Runde machten. Basie­rend darauf bekommen Sie eine gute Vorstel­lung davon, was von Samsungs kommenden Flagg­schiffen zu erwarten ist - und was nicht. Es liegt in der Natur von Leaks und Gerüchten, dass diese nicht offi­ziell bestä­tigt sind. Es gibt also keine Garantie, dass ein Smart­phone auch genauso aussieht oder genau das Feature besitzt, das zuvor in den sozialen Medien ohne offi­zielle Herstel­ler­bestä­tigung geteilt wurde.

Keine Revo­lution beim Design

Zum Stand jetzt dürften die neuen Modelle den aktu­ellen Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra ziem­lich ähnlich sehen. Das Punch Hole in der Mitte des oberen Display­rands hat sich nun mal bewährt, um die Front­kamera unter­zubringen. Viel Spiel­raum gibt es hier nicht, wenn es weder eine Flip-Kamera, noch eine ausfahr­bare oder gar eine unter dem Display sitzende sein soll. Nun hat Samsung bei Modellen wie dem Galaxy Z Fold 4 eine Under-Display-Kamera im Angebot. Es ist nicht ausge­schlossen, dass eine solche Lösung künftig auch den Weg in andere Modelle des Herstel­lers findet. Was Galaxy S23 und Co. mit sich bringen, bleibt dies­bezüg­lich noch abzu­warten. Es sieht jeden­falls stark danach aus, als halte der Hersteller an dem mitt­ler­weile klas­sisch geltenden Punch-Hole-Optik fest.

Die Entschei­dung, dass Ultra-Modell stärker von der Basis- und der Plus-Version abzu­grenzen, wurde mit Einfüh­rung des Galaxy S22 Ultra getroffen. Hierbei handelt es sich streng genommen um ein Galaxy Note, das in die S-Klasse über­gesie­delt ist. S Pen und kantiges Note-Gehäuse gibt es beim Galaxy S22 und Galaxy S22+ nicht. Sollte es eine Under-Display-Kamera wie beim Fold 4 irgend­wann in die S-Klasse schaffen, könnte zunächst nur das Ultra wegen der Abgrenz­bar­keit zu den anderen Modellen mit der Neue­rung beschenkt werden. Hüllen des Galaxy S22 im Vergleich zu jenen des Galaxy S23

Bild: Ice universe

Kamera-Design soll erneuert werden

Von vorne ist also nicht die über­mäßige Revo­lution zu erwarten, was Galaxy S23 und Co. in einen Topf mit den vielen glei­chen Smart­phone-Designs auf dem Markt wirft. Um sich von der Konkur­renz zu unter­scheiden, bleibt oftmals nur das Design der Haupt­kamera auf der Rück­seite so anzu­passen, dass es aus der Masse heraus­sticht.

Ein gele­aktes Foto von den Schutz­hüllen der Galaxy-S23-Serie zeigt, dass Samsung das Design verän­dern könnte, aber nicht sonder­lich revo­lutionär. Statt eines Shapes, das wie bei Galaxy S22 mit dem Gehäu­serahmen verschmelzt, könnten die Setups kreis­rund ohne einen solchen opti­schen Über­gang sein. Auch das Galaxy S23 Ultra könnte dem Schutz­hüllen-Leak zufolge ein solches Design bekommen - anders als beim Galaxy S22 Ultra, dessen Linsen wie einzelne Punkte ange­ordnet sind.

CPU: Die wahre Revo­lution

Während das Design der Galaxy-S23-Serie nicht beson­ders spek­takulär anmuten soll, findet die wahre Revo­lution im Inneren der kommenden Flagg­schiffe statt. Galaxy S22 und Co. gibt es noch mit Samsung Exynos-Chip. Die Snap­dragon-Vari­anten sind bislang beispiels­weise nur Kunden des US-ameri­kani­schen Markts vorbe­halten.

Samsung stat­tete bereits Modelle wie das Galaxy S21 FE, die letzt­jäh­rigen Fold­ables (Galaxy Z Flip 3 5G und Galaxy Z Fold 3 5G) und die aktu­elle Gene­ration (Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4) auch für den euro­päi­schen Markt mit Snap­dragon-Chips aus. Entspre­chend war die Hoff­nung groß, dass künftig auch weitere Modelle wie eben jene der S-Klasse den jeweils leis­tungs­stärksten Qual­comm-Chip eines Jahres bekommen könnten.

Qual­comm stellte den Snap­dragon 8 Gen 2 im November im Rahmen des Snap­dragon Summit auf Hawaii vor. Damit war klar, welches CPU-Modell für rund ein Jahr viele erwar­tete Premium-Andro­iden bestü­cken wird.

Auch euro­päi­sche Galaxy-S-Nutzer sollen im Februar Geräte mit dem neuesten Snap­dragon bekommen. Das Samsung Galaxy S23 Ultra soll sogar eine Vari­ante der CPU mit höherer Takt­rate verbaut haben und so den Nutzern einen großen Perfor­mance-Sprung beim Galaxy S23 Ultra bescheren.

Galaxy S23+ wieder echte Ultra-Alter­native?

Kürz­lich wurden die Spezi­fika­tionen des Galaxy S23+ geleakt. Beson­ders inter­essant: Demnach soll auch das Galaxy S23+ den höher taktenden Snap­dragon-Chip wie das Galaxy S23 Ultra erhalten. Damit könnte der Nach­folger des Galaxy S22+ nochmal mehr zum Ultra-Modell aufrü­cken, weil es gerade für dieje­nigen inter­essant ist, die kein Ultra mit den signi­fikanten Features der früheren Note-Serie haben wollen.

Damit wird das Galay S23 Ultra aber das Modell sein, dass sich am deut­lichsten von der Basis- und von der Plus-Vari­ante unter­scheidet. Das nicht nur bei der Display­größe, die im Gegen­satz zum Galaxy S23+ (6,6 Zoll) und Galaxy S23 (6,1 Zoll) wieder bei 6,8 Zoll liegen könnte, sondern insbe­son­dere bei der Kame­raaus­stat­tung.

Die scheinbar unaus­weich­liche 200-Mega­pixel-Kamera

Kamera-Sample des Galaxy S23 Ultra

Bild: Ice universe In Sachen Kame­raaus­stat­tung bei Zoom (100-fach) und Auflö­sung (108-Mega­pixel-Sensor) ist das Galaxy S22 Ultra dem Galaxy S22 und dem Galaxy S22+ über­legen. Bei der neuen Serie dürfte es nicht anders aussehen. Es wird stark erwartet, dass das Samsung Galaxy S23 Ultra das erste Smart­phone des Herstel­lers mit einem 200-Mega­pixel-Sensor sein wird. Es tauchte sogar schon ein erstes Kamera-Sample auf, das mit dem 200-Mega­pixel-Sensor der Galaxy-S23-Ultra-Kamera geschossen worden sein soll.

Modelle wie das Moto­rola Edge 30 Ultra und das Xiaomi 12T Pro besitzen bereits einen Sensor mit dieser Auflö­sung und zwar aus dem Hause Samsung. Es liegt nahe, dass der Konzern den Samsung Isocell HP1 auch in sein eigenes Galaxy-S23-Ultra-Flagg­schiff einbauen wird.

Auch soll es insge­samt Verbes­serungen der Kame­raleis­tung geben, unter anderem in der Nacht­foto­grafie und bei der Detail­dar­stel­lung. Die Kamera des Galaxy S23 Ultra soll wie der Vorgänger bis zu 100-fache Vergrö­ßerungen ermög­lichen.

Nicht so schön: Leaks zu Lade­leis­tung, Vibra­tions­motor und Kühl­körper

Samsung hält sich bei der Lade­leis­tung der Smart­phone-Akkus bislang stark zurück. So unter­stützt Galaxy S22 Ultra bis zu 45W schnelles Laden, das Galaxy S22 nur bis zu 25W. Andere Hersteller sind dort Vorreiter und bieten teil­weise deut­lich mehr, beispiels­weise Xiaomi beim 12T Pro mit 120W und OnePlus beim 10T mit 150W. Es geht noch mehr. So demons­trierte Oppo auf dem MWC 2022 in Barce­lona schnelles laden mit 240W. Und der hier­zulande eher unbe­kannte Hersteller Infinix zeigte jüngst für den indi­schen Markt das Zero Ultra, dessen 4500 mAh großer Akku mit 180W in beein­dru­ckenden zwölf Minuten wieder voll aufge­laden sein soll.

Weiterhin soll einem Gerücht zufolge das Samsung Galaxy S23 einer Spar­maß­nahme bezüg­lich des Vibra­tions­motors zum Opfer fallen, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra hingegen nicht. Außerdem soll das Basis-Modell keinen Kühl­körper besitzen, was bezüg­lich des leis­tungs­starken Snap­dragon 8 Gen 2 und dessen Wärme­ent­wick­lung aufhor­chen lässt. Sollte der Hersteller so verfahren, ist zu hoffen, dass die Kompo­nenten so effi­zient arbeiten, dass keine größeren Hitze­pro­bleme entstehen.

Gehören Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra nach dem Release der Galaxy-S23-Serie zum alten Eisen? Wir sagen Ihnen in einer weiteren News, warum wir der Meinung sind, dass die "alten" Modelle weiterhin empfeh­lens­werte Smart­phones sind.