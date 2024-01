Samsung-Flaggschiffe: Preisbrecher bei MediaMarkt/Saturn?

Das neue Jahr hat seine Pforten geöffnet und wer jetzt glaubt, die Ange­bots­schlachten gibt es nur in der Vorweih­nachts­zeit, hat sich getäuscht. Ein Beispiel dafür, dass die Händler "durchweg" um die Geld­beutel-Gunst der Käufer buhlen, ist die bis zum 14. Januar 2024 laufenden Gutschein­heft-Aktion von MediaMarkt und Saturn. Ange­bote gibt es aus verschie­denen Kate­gorien. Wir haben uns verschie­dene Smart­phone-Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sich ausge­wählte lohnen.

Samsung Galaxy S23

Samsung-Angebote bei MediaMarkt und Saturn

Fotos: Samsung/teltarif.de, Logos: Mediamarkt/Saturn, Montage: teltarif.de

Die Zeit der Galaxy-S24-Serie naht. Gerüchten zufolge soll das Unpa­cked Event der Flagg­schiffe am 17. Januar statt­finden. Das Erscheinen der neuen Modelle bedeutet aber nicht gleich, dass die Vorgänger der Galaxy-S23-Serie unat­traktiv werden. Im Gegen­teil: Gerade der Preis­ver­fall, die weiterhin gute Update-Prognose sowie die Premium-Ausstat­tung machen auch Modelle wie das Galaxy S23 im Jahr 2024 zu einem zuver­läs­sigen Alltags­begleiter. Jenes mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität, beispiels­weise in der Farb­vari­ante "Phantom Black", ist bei MediaMarkt und Saturn derzeit jeweils zu einem Preis in Höhe von 699 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Ange­sichts einer Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung in Höhe von 949 Euro vor rund einem Jahr erscheint der Ange­bots­preis der Händler-Kollegen äußerst verlo­ckend. Maßstab ist jedoch nicht die UVP, sondern der beste Markt­preis.

Der Vergleich zeigt, dass es sich nicht um den derzeit besten Preis handelt. Der Händler carbon­phone bietet das Galaxy S23 in der genannten Konfi­gura­tionen schon zu einem Preis in Höhe von 644,90 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Der Händler Amazon verlangt mit 699 Euro so viel wie MediaMarkt und Saturn, wirbt zusätz­lich aber noch mit: "36 Monate Herstel­ler­garantie (Exklusiv bei Amazon)".

Details zum Samsung Galaxy S23 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Wenn Sie sich für ein aktu­elles Foldable im Klapp­handy-Format inter­essieren, ist das Galaxy Z Flip 5 das aktu­ellste Modell von Samsung. Die UVP in Höhe von 1199 Euro für das falt­bare Handy mit 256 GB internem Spei­cher ist hoch, weshalb ein Preis­ver­fall gelegen kommt: 400 Euro "weniger", also für 799 Euro bei MediaMarkt und Saturn erscheint da äußerst attraktiv. Vergli­chen mit den Markt­preisen anderer Händler handelt es sich dabei auch um ein sehr gutes Angebot. Der Händler Gomibo verkauft das Galaxy Z Flip 5 mit 256 GB Spei­cher in der Farbe "Graphite" zu einem Preis in Höhe von 798 Euro inklu­sive Versand­kosten nur etwas güns­tiger.

Details zum Samsung Galaxy Z Flip 5 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. In der Regel beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.