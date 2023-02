Galaxy S23 FE: Ändert Samsung die Smartphone-Strategie?

"FE" steht für Fan Edition. Diesen Zusatz verwen­dete Samsung zuletzt, um das Galaxy S21 FE von der regu­lären Galaxy-S21-Serie abzu­grenzen. Das Galaxy S21 FE erschien im Januar vergan­genen Jahres deut­lich später als der Vorgänger Galaxy S20 FE. Und zwar so spät, dass die Tech-Welt dachte, Samsung hätte sich mögli­cher­weise trotz zahl­rei­cher Gerüchte vorab dagegen entschieden, einen Nach­folger des Galaxy S20 FE zu veröf­fent­lichen.

In unserem Test entpuppte sich das Galaxy S21 FE als Top-Smart­phone, hatte aller­dings mit dem Launch kurz vor dem Start der Galaxy-S22-Serie mit Aufmerk­sam­keits­schwie­rig­keiten zu kämpfen. Nun ist die Galaxy-S23-Serie offi­ziell. Bislang war von einer neuen Fan Edition noch nicht die Rede. Einem aktu­ellen Bericht zufolge könnte Samsung aber seine Smart­phone-Stra­tegie noch in diesem Jahr ändern.

Kommt bald das Galaxy S23 FE?

Samsung Galaxy S21 FE: Wie wohl ein Galaxy S23 FE aussehen könnte?

Bild: teltarif.de Ein Galaxy S22 FE gab es bislang nicht. Es erscheint unwahr­schein­lich, dass es künftig auch noch ein Smart­phone-Modell des korea­nischen Herstel­lers geben wird, das diesen Namen trägt. Statt­dessen könnte es in der zweiten Jahres­hälfte aber ein Galaxy S23 FE in die Verkaufs­regale schaffen, wie Sammo­bile mit Verweis auf die südko­rea­nische Nach­rich­ten­seite Hankooki berichtet.

Zugunsten einer neuen Fan Edition soll dem Bericht zufolge das Galaxy A74 über­sprungen werden. Mögli­cher­weise damit sich Galaxy-Modelle in einer ähnli­chen Smart­phone-Klasse nicht gegen­seitig ausste­chen. Zudem könnte ein mögli­ches Galaxy S23 FE auch in mehr Märkten erscheinen. So war die Verfüg­bar­keit des Galaxy S21 FE auf einige asia­tische Märkte, Europa und die USA beschränkt.

Die Prozessor-Frage

Samsung hatte die Galaxy-S23-Serie mit einem Snap­dragon von Qual­comm gelauncht statt mit einem eigenen Exynos. Die Exynos-Vari­anten waren den Snap­dragon-Ausfüh­rungen, die unter anderem für den US-ameri­kani­schen Markt verbaut wurden, meist unter­legen. Die jetzt speziell für die aktu­ellen Galaxy-Modelle verbaute Version des Snap­dragon 8 Gen 2 dürfte den Frust vieler Galaxy-Käufer hier­zulande ausge­merzt haben. In unseren Tests zeigten Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra deut­lich höhere Perfor­mance-Werte als noch Galaxy S22 und Co. mit Exynos-CPU.

Unter Umständen könnte Samsung von einem Exynos 2300 absehen und im Galaxy S23 FE eben­falls einen "Snap­dragon 8 Gen 2 für Samsung Galaxy" verbauen. Denkbar wäre aber auch, dass Samsung "nur" einen Snap­dragon 8+ Gen 1 verbaut, beispiels­weise um die Exklu­sivität von Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra noch länger zu bewahren.

Samsung Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra konnten wir bereits auspro­bieren. Details zu den Modellen lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht. Nach­fol­gend haben wir auch ein Video zu den Flagg­schiffen einge­bunden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.