Galaxy S23 FE: Samsung teasert Smartphone-Event an

Samsung dürfte bald mit dem Galaxy S23 FE an den Start gehen. Diesen Rück­schluss lässt ein Teaser auf der indi­schen Samsung-X-Seite zu.

In Kürze wird es ein weiteres Launch-Event von Samsung geben. Der indi­sche X-Auftritt hat ein Teaser-Bild gepostet, das auf ein Launch-Event am 4. Oktober hinweist. Daneben sind drei Kame­ralinsen zu sehen. Es ist demnach sehr wahr­schein­lich, dass ein neues Smart­phone-Modell des südko­rea­nischen Elek­tronik­kon­zerns vorge­stellt wird. Dabei dürfte sich um das Galaxy S23 FE handeln. Ein offi­zieller Eintrag auf der Support-Seite und ein Bild-Leak verdich­teten bereits die Gerüchte, dass das Modell bald in Erschei­nung treten wird.

Zufällig fällt das Launch-Event auf den glei­chen Tag wie die Neuvor­stel­lung von Googles Pixel-8-Serie.

Das Samsung-Launch-Event

Samsung-Teaser zum neuen Launch-Event

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Samsung India via X (vormals Twitter)

Zu welcher Zeit das Samsung Launch-Event statt­finden soll, wissen wir noch nicht. Sobald wir genaue Infor­mationen darüber haben, werden wir Sie auf teltarif.de darüber infor­mieren. Googles Pixel-8-Event soll am Mitt­woch, 4. Oktober um 16 Uhr MEZ, über­tragen werden. Es ist gut möglich, dass Samsung eine ähnliche Zeit wählt. Nach­mit­tags zu unserer Zeit wurden auch einige vergan­gene Modelle des Herstel­lers präsen­tiert.

Der Hinweis auf das Samsung-Launch-Event ist über die X-Seite des Herstel­lers, aber auch auf dem YouTube-Kanal von Samsung India zu sehen.

Das erwarten wir vom Galaxy S23 FE

Es wird davon ausge­gangen, dass sich das Galaxy S23 FE mit einer Größe von 6,3- oder 6,4 Zoll zwischen dem Galaxy S23 (6,1 Zoll) und dem Galaxy S23+ (6,6 Zoll) einreiht. Damit stünde Inter­essenten eine neue Größe zur Wahl. Das Display des Galaxy S23 FE dürfte eine Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz haben. Eine Triple-Kamera erscheint ange­sichts der drei Linsen auf dem Teaser gesetzt. Dabei könnte es sich um Auflö­sungen von 50 Mega­pixel, 8 Mega­pixel und 10 Mega­pixel handeln.

Seine Leis­tung könnte das Galaxy S23 FE aus einem Exynos-Prozessor vom Typ "2200" beziehen. Ange­sichts des 6,3- oder 6,4-Zoll-Formats erscheint ein Akku mit 4500 mAh bei der kommenden Fan Edition realis­tisch.

