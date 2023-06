Samsung Galaxy S23 FE: Sieht so die neue Fan Edition aus?

Um die Fan Editionen von Samsungs Ober­klasse-Modellen ranken sich immer wieder wilde Gerüchte. Es schien so, als würde Samsung in diesem Jahr auf eine neuer­liche Version des "FE"-Modells verzichten, dann aber hieß es vor wenigen Wochen, das Galaxy S23 FE könnte noch im dritten Quartal 2023 erscheinen. Es sieht so aus, als halte Samsung doch noch an einem Nach­folger des Galaxy S21 FE fest. Wie das Samsung Galaxy S23 FE aussehen könnte, zeigen jetzt aktu­elle Render­bilder.

Galaxy S23 FE: So könnte es aussehen

Renderbild des Samsung Galaxy S23 FE

Bild: Smartprix Die Aussagen, ob es tatsäch­lich ein Galaxy S23 FE in die Regale schafft, sind wider­sprüch­lich. Das Online-Portal smart­prix will aber bestä­tigen können, dass eine neue Fan Edition exis­tiert, die auch noch in diesem Jahr einge­führt werden soll. In Zusam­men­arbeit mit dem bekannten Tipp­geber OnLeaks hat das Portal Design-Rende­rings erstellt, die einen Einblick davon geben, wie ein poten­zielles Galaxy S23 FE des südko­rea­nischen Herstel­lers aussehen könnte.

Die Render­bilder zeigen das Offen­sicht­liche: Das Samsung Galaxy S23 FE sieht dem Samsung Galaxy S23 zum Verwech­seln ähnlich. Auf der Rück­seite der Galaxy-S23-FE-Rende­rings sitzt wie beim Galaxy S23 ein Triple-Kamera-Setup, dessen Linsen nicht durch ein Plätt­chen verschmolzen sind. Eine dieser Linsen soll eine Tele­kamera sein. Die Display-Größe des Galaxy S23 FE soll sich aller­dings von der des Galaxy S23 unter­scheiden und bei 6,4 Zoll statt bei 6,1 Zoll liegen. Damit bliebe Samsung der "Tradi­tion" treu, die Fan Edition in einem größeren Format anzu­bieten als das jewei­lige Stan­dard-Modell der Serie - so auch geschehen beim Samsung Galaxy S21 und Galaxy S21 FE. Eine gewisse Ähnlich­keit zum 6,4-Zoll-Format des Galaxy A54 5G muss den auf dem Render­bil­dern gezeigten Galaxy S23 FE auch nach­gesagt werden.

Galaxy S23 FE: Das soll drin stecken

Neben der Größe von 6,4 Zoll wird erwartet, dass das Panel (vermut­lich vom Typ AMOLED) eine Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz hat. Als Chip­satz ist vom Snap­dragon 8+ Gen 1 die Rede, der von 6 GB oder 8 GB Arbeits­spei­cher unter­stützt wird. Interne Spei­cher­kapa­zitäten sollen 128 GB oder 256 GB betragen.

Darüber hinaus soll das Galaxy S23 FE mit einem 4500 mAh großen Akku ausge­stattet sein, der mit 25W schnell wieder aufge­laden werden kann sowie eine 50-Mega­pixel-Haupt­kamera und eine 12-Mega­pixel-Front­kamera besitzen.

Samsung tüftelt Berichten zufolge am nächsten Firm­ware-Update One UI 6 basie­rend auf Android 14. Wann die erste Beta und für welches Smart­phones-Modell diese erscheinen soll, lesen Sie in einer weiteren News.