Bild-Leak: So sieht das Samsung Galaxy S23 FE aus

Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra sind ein Trio, die Anfang des Jahres gemeinsam vorge­stellt wurden. Später gesellt sich dann unter Umständen die Fan Edition dazu, die auch "S23" in der Modell­bezeich­nung trägt. Gerüchte und Leaks zur kommenden Fan Edition zeigen oftmals ein Hin und Her. Zu einem bestimmten Zeit­punkt, wie es bei der regu­lären S-Serie und den Foldables der Fall ist, kann mit der Fan Edition offenbar nicht gerechnet werden. So soll das Galaxy S23 FE aussehen

Bild: MSPOWERUSER Das Galaxy S23 FE soll aber kommen. Erwartet wird es im viertel Quartal des Jahres. Demnach kann durchaus mit einer baldigen Ankün­digung gerechnet werden. Wie dieses Modell nun aussehen soll, zeigen gele­akte Promo-Bilder.

Galaxy S23 FE: So soll es aussehen

Wie das Online-Portal MsPoweruser berichtet, ist ein Render­bild aufge­taucht, das aus einer zuver­läs­sigen Quelle stammen soll. Auf dem Bild ist das Samsung Galaxy S23 FE in verschie­denen Wahl­farben zu sehen. Diese sollen "Pearl White", "Black Graphite", "Purple Lavender" und "Olive" heißen. Wirk­lich atem­berau­bend sieht das auf den Bildern gezeigte Smart­phone-Modell nicht aus. Es ist "Stan­dard" und sieht sowohl der alten Fan Edition Galaxy S21 FE als auch dem Galaxy S23 ziem­lich ähnlich.

Ein Unter­schied zum normalen Galaxy S23 soll das Format sein, weshalb das Galaxy S23 FE eine eigene Display­größe von 6,3 Zoll oder 6,4 Zoll mit 120 Hz haben könnte. Das Galaxy S23 ist mit 6,1 Zoll kleiner ausge­fallen. Das Drei-Augen-Kamera-Design gleicht dem des Galaxy S23. Bestückt sein soll es mit einem 50-Mega­pixel-Weit­winkel-Sensor, einem 8-Mega­pixel-Weit­win­kel­sensor und einem 12-Mega­pixel-Tele­sensor. Vorne soll es einen 10-Mega­pixel-Sensor geben.

Zu den weiteren Daten sollen ein Akku mit 4500 mAh Kapa­zität und ein Exynos 2200 gehören. Aller­dings wäre es auch denkbar, dass Samsung auf einen Snap­dragon-Prozessor vom Typ "SD 8 Gen 1" setzt.

