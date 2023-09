Leak: Das ist der Preis für das Samsung Galaxy S23 FE

Es ist ziem­lich sicher, dass das Samsung Galaxy S23 FE bald auf den Markt kommt. Über einen offi­ziellen Eintrag des Galaxy S23 FE auf der indi­schen Support-Webseite von Samsung berich­teten wir bereits in der vergan­genen Woche. Erwartet wird die neue Fan Edition im vierten Quartal des Jahres. Speku­liert wird über den 4. Oktober - der gleiche Tag, an dem auch Google seine Pixel-8-Serie vorstellen will.

Grund­sätz­lich lesen sich die Specs des Galaxy S23 FE viel­ver­spre­chend, wenn auch von einer Beson­der­heit nicht unbe­dingt gespro­chen werden kann. Inter­essant wird daher sein, was das Modell kosten wird und wie dahin­gehend das Preis-Leis­tungs­ver­hältnis zu bewerten ist. Jetzt sind die mögli­chen Preise des Galaxy S23 FE für den US-ameri­kani­schen Markt durch­gesi­ckert. Davon ausge­hend kann über die Euro-Preise speku­liert werden.

So viel soll das Galaxy S23 FE kosten

Das Galaxy S21 FE (Bild) soll bald einen Nachfolger bekommen

Bild: teltarif.de

Das Online-Portal mysmart­price berichtet über vorlie­gende Infor­mationen, nach denen der Preis für das Samsung Galaxy S23 FE in den USA bei 599 Dollar beginnen soll. Davon ausge­hend speku­liert das Online-Portal GSMARENA, dass das Galaxy S23 FE in der EU mindes­tens 699 Euro kosten soll.

Der Preis für das Galaxy S23 star­tete hier­zulande bei 949 Euro. Sollte das Galaxy S23 FE mit einem Preis in Höhe von rund 700 Euro zu Buche schlagen, wäre das ein deut­lich güns­tigerer Start­preis als für das normale Galaxy S23 aufge­rufen wurde. Aller­dings ist das Galaxy S23 seit dem Markt­start im Preis gefallen. Die 128-GB-Version ist bereits für unter 700 Euro zu bekommen.

Galaxy S23 FE oder Galaxy S23?

Dementspre­chend ist bislang noch die Frage offen, wie das Galaxy S23 FE im direkten Vergleich mit dem Galaxy S23 abschneiden wird. Unter Umständen ist der Vergleich für den ein oder anderen Nutzer aber obsolet. Denn zum Stand jetzt soll das Galaxy S23 FE ein 6,4-Zoll-Display haben. Das Galaxy S23 dagegen verfügt über eine Bild­schirm­dia­gonale von 6,1 Zoll.

Vor kurzem ist das iPhone 15 Plus in der Berliner Redak­tion einge­troffen. Wir haben es ins Test­labor geschickt. Was es kann und an welchen Stellen es Kritik gibt, lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.