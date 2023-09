Samsung Galaxy S23 FE: Offizieller Eintrag auf Support-Seite

Erst kürz­lich berich­teten wir wieder über das Samsung Galaxy S23 FE. Ein Bild-Leak offen­barte wie die Fan Edition aussehen soll. Erwartet wird das Smart­phone-Modell im vierten Quartal, könnte demnach also bald vorge­stellt werden. Einen genauen Zeit­raum für die Neuvor­stel­lung gibt es bislang noch nicht. Der südko­rea­nische Hersteller gibt jetzt aber selbst einen Hinweis darauf, dass das Galaxy S23 FE in den Start­löchern steht.

Galaxy S23 FE könnte bald kommen

So soll das Galaxy S23 FE aussehen

Bild: MSPOWERUSER

Die neue Infor­mationen lautet: Das Samsung Galaxy S23 FE soll bald in Indien auf den Markt kommen. Die Fan Edition des Samsung Galaxy S23 ist auf der indi­schen Support-Webseite von Samsung aufge­taucht (via 91mobiles).

Detail-Infor­mationen zu dem Modell gibt es noch nicht. Die Listung auf der Webseite deutet aber darauf hin, dass ein baldiger Release bevor­steht. Wann das Samsung Galaxy S23 FE auch hier­zulande erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.

Das ist vom Galaxy S23 FE zu erwarten

Das Galaxy S23 FE mutet auf den ersten Blick nicht spek­takulär an, wie der Bild-Leak (via MsPoweruser) gezeigt hat. Letzt­lich muss es das aber auch nicht unbe­dingt. Smart­phone-Designs sind seit einiger Zeit in Rich­tung Einheit­lich­keit fest­gefahren. Und es kommt immer noch auf die inneren Werte an.

Das Samsung Galaxy S23 FE soll über ein 6,3- oder 6,4-Zoll-Display mit 120 Hz, eine Triple-Kamera (50 MP, 8 MP und 10 MP), einen Akku mit 4500 mAh Kapa­zität und entweder einen Exynos 2200 oder einen Snap­dragon 8 Gen 1 aus dem Hause Qual­comm an Bord haben. Bezüg­lich der Ausstat­tung wird inter­essant sein, was das Galaxy S23 FE kosten wird und wie sich letzt­end­lich das Preis-Leis­tungs­ver­hältnis nieder­schlägt. Der Start­preis in Indien soll bei 54.999 Rupien liegen, was nach aktu­ellem Wech­sel­kurs rund 621 Euro entspricht.

