Galaxy S23: Erscheint schon bald die nächste Fan Edition?

Einem neuen Gerücht zufolge könnte Samsung noch dieses Jahr das Galaxy S23 FE auf den Markt bringen. Das güns­tigere Modell der aktu­ellen Ober­klasse-Smart­phones soll frühes­tens im dritten Quartal 2023 erscheinen. Mit ganz viel Glück werden erste Regionen im Juli bedacht. Eine brei­tere Veröf­fent­lichung soll in Q4 2023 und in Q1 2024 erfolgen.

Das könnte zu einer Über­schnei­dung führen, denn Anfang nächsten Jahres wird auch das Galaxy S24 erwartet. Dass das Galaxy S23 FE exis­tiert, ist aufgrund mehrerer Daten­bank­ein­träge bei Zulas­sungs­behörden mitt­ler­weile ziem­lich sicher.

Die nächste Fan Edition macht sich start­klar

Das Galaxy S21 FE (Foto) bekommt demnächst einen Nachfolger

Bild: Samsung Aufgrund von Infla­tion und weiteren Faktoren steigen die Smart­phone-Preise. Deshalb käme eine erschwing­lichere Ausgabe des Galaxy S23 vielen Anwen­dern gelegen. Unter anderem bei der Zerti­fizie­rungs­stelle SafetyKorea tauchte jüngst ein Smart­phone mit der Modell­nummer SM-711 auf, bei dem es sich höchst­wahr­schein­lich um das Galaxy S23 FE handelt. SamMobile will außerdem erfahren haben, dass das Handy unter Umständen schon nächsten Monat erscheinen könnte. Die Samsung-Experten bekamen von ihren Quellen Termine für das Galaxy S23 FE genannt.

So soll das Budget-Highend-Handy in ausge­wählten Märkten im dritten Quartal 2023 verfügbar sein, also zwischen Juli und September. Um was es sich genau für Regionen handelt, wurde nicht kommu­niziert. Für Samsung ist Europa aller­dings ein wich­tiges Gebiet. Eine gestei­gerte Verfüg­bar­keit des Galaxy S23 FE soll es im vierten Quartal 2023 und im ersten Quartal 2024 geben.

Bisher kolpor­tie­rende Spezi­fika­tionen

Zwar tauchte bereits ein Foto des Akkus von Samsungs Nach­zügler der S23-Serie auf, dieses verriet aber keine Kapa­zität. Bran­chen­kenner gehen davon aus, dass sich gegen­über dem Vorgän­ger­modell Galaxy S21 FE dies­bezüg­lich nichts ändert. Es soll bei 4500 mAh bleiben.

Die Haupt­kamera könnte mit 50 Mega­pixel und opti­schem Bild­sta­bili­sator aufwarten. In puncto SoC sollte man sich auf eine Ernüch­terung einstellen. Mehrere Tipp­geber beteuern, dass der Exynos 2200 Verwen­dung findet. Dieser inzwi­schen über­holte und bereits zum Start nicht ganz konkur­renz­fähige Chip­satz trieb bereits das Galaxy S22 an.

In einer weiteren Meldung haben wir noch weitere poten­zielle Daten des Galaxy S23 FE erör­tert.