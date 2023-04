Samsung Galaxy S23 FE: Rückschritt bei der CPU?

Um das Galaxy S23 FE ranken sich immer wieder die Gerüchte. Wird Samsung es noch in diesem Jahr auf den Markt bringen oder nicht? Die vergan­gene Fan Edition, Galaxy S21 FE, kam im Januar 2022 auf den Markt. Ob es einen Nach­folger geben wird, ist von Herstel­ler­seite noch nicht offi­ziell bestä­tigt.

Zuletzt gab es Hinweise zu einer Veröf­fent­lichung aus Zulie­fer­kreisen des Herstel­lers. Demnach sei mit einem Release des Galaxy S23 FE frühes­tens im Oktober zu rechnen, was neueste Infor­mationen bestä­tigen. Darüber hinaus könnte das Galaxy S23 FE mit der CPU über­raschen.

Galaxy S23 FE soll doch noch kommen

Samsung Galaxy S21 FE: Wie wohl ein Galaxy S23 FE aussehen könnte?

Bild: teltarif.de

Wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet, plant Samsung, das Galaxy S23 FE im vierten Quartal 2023 zu veröf­fent­lichen. Eine konkrete Quelle, woher die exklu­sive Infor­mation stammt, wird nicht genannt. Die Quelle soll aber vertrau­ens­würdig sein.

Das verbaute Prozessor-Modell soll den Infor­mationen zufolge kein Snap­dragon von Qual­comm sein. Statt­dessen soll das Galaxy S23 FE in allen Märkten - einschließ­lich den USA - mit einem Exynos-2200-Chip erscheinen. Dieser Chip wurde bereits im Galaxy S22 verbaut und wäre in einem Ende des Jahres 2023 erscheinen Galaxy S23 FE also nicht mehr taufrisch. Zuvor hatte Samsung auch im Galaxy S21 FE einen Snap­dragon-Chip (SD 888) verbaut. Sollte Samsung das tatsäch­lich durch­ziehen, dürfte das nicht jedem "Fan" schme­cken.

Weiter heißt es aber, dass Samsung an anderen Stellen aufsto­cken will. Statt der 12-Mega­pixel-Haupt­kameras, die es beim Galaxy S21 FE und Galaxy S20 FE gab, soll das Galaxy S23 FE eine 50-Mega­pixel-Haupt­kamera bekommen und somit zu Galaxy S23 und Galaxy S23+ aufschließen, deren Kameras einen solchen hoch­auf­lösenden Sensor besitzen.

Weitere mögliche Specs

Das Galaxy S23 FE soll in zwei Versionen erscheinen: mit 6 GB/128 GB und 8 GB/256 GB. Bei der Akku­kapa­zität soll Samsung sich an den Vorgän­gern orien­tieren und auch im Galaxy S23 FE einen Strom­spei­cher mit 4500 mAh Kapa­zität und 25W schnellem Laden einsetzen.

Mitt­ler­weile gibt es schon Gerüchte zur Galaxy-S24-Serie, die Anfang des kommenden Jahres erscheinen soll. Konkret geht es um das Display des Galaxy S24 Ultra. Bei der Bild­wie­der­hol­rate könnte Samsung eine neue Tech­nologie einsetzen. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.