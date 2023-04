Samsung Galaxy S23 und S22 mit schädlichen Displays?

Sie besitzen ein Mobil­telefon von Samsung mit einem OLED-Display und wundern sich über schmer­zende oder tränende Augen, die immer dann auftreten, wenn Sie etwas länger auf den Bild­schirm geschaut haben? Dem Technik-Magazin Elek­tronik Infor­mationen nach könnte das an einem zu nied­rigen PWM-Wert liegen.

Was ist ein PWM-Wert?

Beim PWM (Puls­wei­ten­modu­lation) handelt es sich um eine Tech­nologie, die das An- und Ausschalten von Dioden in regel­mäßigen Abständen steuert, um ein Bild auf einem Display zu erzeugen. Während ein schneller PWM das Auge weniger belastet, kann ein lang­samer PWM zum Bild­schirm-Flackern führen, was bei empfind­lichen Personen wiederum die Augen über­reizen und schluss­end­lich sogar zu Sehstö­rungen, Kopf­schmerzen oder epilep­tischen Anfällen führen kann. Samsung Galaxy S23 Ultra

Bild: teltarif.de

Samsung wirbt mit flacker­freien Displays - zu Unrecht?

In seiner Werbung betont Samsung zwar immer wieder, dass seine Displays "Flicker Free", also frei von störendem Flackern sind, der bekannte Leaker Ice Universe soll jedoch kürz­lich auf Twitter darauf hinge­wiesen haben, dass das Samsung Galaxy S23 Ultra und das Galaxy S22 Ultra die Smart­phones mit den lang­samsten PWM-Werten sind. Das Galaxy S23 Ultra soll dem Tipp­geber zufolge gar die welt­weite Riege jener Handys, welche die meisten Augen­schäden verur­sacht haben, anführen. Ob Ice Universe eine Quelle für diese Behaup­tung genannt hat, ist uns nicht bekannt.

Bei den PWM-Werten, die Handy-Modelle diverser Hersteller aufweisen, gibt es eine sehr große Spann­weite. Die Galaxy-S22- und Galaxy-S23-Reihen bieten beispiels­weise einen lang­samen PWM von 240 Hz, während das iPhone 14 Pro mit einem PWM von 480 Hz und das Honor Magic 5 Pro mit 2160 Hz aufwarten. Ebenso wie die Samsung-Flagg­schiffe siedeln sich auch das Pixel 7 Pro mit einer PWM-Frequenz von 240 Hz und das Pixel 7 mit 360 Hz recht niedrig an.

Empfind­liche Augen - was tun?

Nutzer, die ein Smart­phone mit einem hohen PWM-Wert suchen, sollten sich bei Huawei, Xiaomi, Oppo oder Vivo umsehen. So trumpft das Xiaomi Mi 12 beispiels­weise mit stolzen 2400 Hz auf, während das Oppo Find X5 Pro 1440 Hz bietet und das Vivo X70 Pro+ mit immer noch ansehn­lichen 1200 Hz arbeitet.

Gene­rell ist es empfeh­lens­wert, bei der Smart­phone-Nutzung regel­mäßige Pausen einzu­legen und zwischen­durch auch mal in die Ferne zu schauen, da das die Augen entspannt. Auch das Einschalten des Nacht- oder Lese­modus sowie die Akti­vie­rung eines dunklen Hinter­grundes sind sinn­volle Alter­nativen zugunsten unseres Sehap­parates.

WLAN-Strah­lung scheint bei einigen Menschen eben­falls unan­genehme Empfin­dungen hervor­zurufen.