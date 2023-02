Samsung Galaxy S23: Probleme bei Android-Auto-Nutzung

Ab sofort sind die Smart­phones der Galaxy-S23-Reihe von Samsung im Handel erhält­lich, nachdem die Geräte seit Anfang Februar bereits vorbe­stellbar waren. Erste Nutzer berichten aller­dings von Problemen, die an die ersten Monate nach dem Verkaufs­start der Galaxy-S22-Handys vor einem Jahr erin­nern. Mit den aktu­ellen Flagg­schiff-Handys des korea­nischen Herstel­lers kommt es zu Fehlern beim Versuch, Android Auto zu nutzen.

Das Problem tritt beim Galaxy S23, beim Galaxy S23+ und beim Galaxy S23 Ultra glei­cher­maßen auf, wie das Online­magazin SamMobile berichtet. Den Angaben zufolge kommt die Verbin­dung zwischen Smart­phone und Car-HiFi-System in vielen Fällen nicht zustande oder Android Auto funk­tio­niert nur instabil. Wie es weiter heißt, funk­tio­niert die Android-Auto-Nutzung mit anderen Smart­phones in den glei­chen Fahr­zeugen einwand­frei. Android-Auto-Probleme mit Samsung-Smartphones

Bild: teltarif.de In einigen Fällen ist explizit die kabel­lose Nutzung von Android Auto betroffen, während sich der Dienst über eine kabel­gebun­dene Verbin­dung offenbar nutzen lässt. Ob vom Fehler nur die kabel­lose Anbin­dung über Nach­rüst-Adapter wie AA Wire­less betroffen ist oder ob das Problem auch in Fahr­zeugen auftritt, deren Enter­tain­ment-Systeme nativ Android Auto beherr­schen, ist nicht bekannt.

Offenbar viele Nutzer betroffen

Dem Bericht zufolge ist offenbar ein Groß­teil der Nutzer betroffen, die Android Auto mit ihrem gerade erst erstan­denen Samsung Galaxy S23, S23+ oder S23 Ultra verwenden möchten. Eine Stel­lung­nahme von Samsung und Google gibt es bislang nicht. Daher ist es auch noch nicht absehbar, wie lange die Konzerne mit der Fehler­behe­bung beschäf­tigt sein werden.

Im vergan­genen Jahr sahen Käufer eines damals neuen Samsung Galaxy S22(+ bzw. Ultra) nach der Verbin­dung mit Android Auto oft nur einen schwarzen Bild­schirm auf dem Display ihres Fahr­zeugs. Seiner­zeit dauerte es Monate, bis der Fehler zumin­dest für die meisten betrof­fenen Kunden behoben war. Bleibt zu hoffen, dass die Verbin­dungs­pro­bleme bei den neuen Samsung-Hand­helds schneller gelöst werden.

Auf der einen Seite wird die Möglich­keit, Android Auto einzu­setzen, von immer mehr Autos unter­stützt. Auf der anderen Seite werden poten­zielle Nutzer durch tech­nische Probleme direkt wieder vergrault. Hier wäre es seitens Samsung und Google drin­gend geboten, für einen stabi­leren und zuver­läs­sigeren Betrieb zu sorgen.

