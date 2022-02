Galaxy S22 Ultra vs. Note 20 Ultra: Stift-Phablets im Vergleich

Als die Stift-Unter­stüt­zung für das Galaxy S21 Ultra bekannt wurde und als die ersten Leaks und Gerüchte zum Galaxy S22 Ultra auftauchten, konnte man sich denken, wohin die Reise gehen soll: Samsung löst sich Schritt für Schritt von der Note-Serie. Im vergan­genen Jahr wurde kein Nach­folger des Galaxy Note 20 Ultra mehr vorge­stellt. Statt­dessen bean­spruchte die dritte Foldable-Gene­ration die August-Keynote für sich.

Einem Bloom­berg-Bericht zufolge beendet Samsung endgültig die Note-Serie und will sich künftig im Ober­klasse-Bereich auf die S-Klasse und die falt­baren Modelle der Z-Klasse konzen­trieren und die Stift-Inte­gra­tion auf weitere Modelle ausweiten.

Das Design des Galaxy S22 Ultra orien­tiert sich unüber­sehbar an der Optik des Galaxy Note 20 Ultra. Beide Modelle trennen rund einein­halb Jahre. In der nach­fol­genden Tabelle sehen Sie die wich­tigsten Daten der beiden Flagg­schiffe im Vergleich. Alle Spezi­fika­tionen können Sie im jewei­ligen Daten­blatt zum Galaxy S22 Ultra und Galaxy Note 20 Ultra nach­lesen.

Wich­tige Unter­schiede

Design und Display­größe beider Ultra-Modelle sind sich sehr ähnlich. Mit dem kantigen Gehäu­sede­sign setzt sich das S22 Ultra nicht nur von Galaxy S22 und Galaxy S22+ ab und zeigt damit: ich bin und kann was Neues. Gleich­zeitig kann auch so der S Pen in das Gehäuse wie vom Note 20 Ultra bekannt einge­schoben werden.

Bereits das Note 20 Ultra bekam im August 2020 die Kamera mit 108-Mega­pixel-Sensor. Ein Sensor mit dieser hohen Auflö­sung ist auch im Galaxy S22 Ultra vorhanden. Hier muss sich erst noch zeigen, an welchen Schrauben Samsung gedreht hat und ob das Galaxy S22 Ultra verein­facht ausge­drückt bessere Fotos macht. Beim Digi­tal­zoom kann die Kameras des Galaxy S22 Ultra die des Note 20 Ultra deut­lich über­bieten, Zoom­stufen sind mit 100-fach statt 50-fach möglich. Zudem bietet die Front­kamera des Galaxy S22 Ultra mit 40 Mega­pixel höhere Auflö­sungen.

Samsung bleibt auch beim Galaxy S22 Ultra der eigenen Prozessor-Schmiede treu und verbaut einen Exynos, im neuen Modell vom Typ 2200 mit AMD-Grafik­chip, was zunächst als beson­deres Upgrade im Vergleich zum Prozessor im Note 20 Ultra zu werten ist.

Das Galaxy S22 Ultra wird mit bis zu 1 TB Spei­cher ange­boten. Soviel gibt es beim Galaxy Note 20 Ultra nicht. Dafür kann beim 2020er-Modell der interne Spei­cher per MicroSD erwei­tert werden, was beim neueren Flagg­schiff nicht möglich ist.

Weiterhin ist der Akku des Galaxy S22 Ultra größer ausge­fallen und kann mit bis zu 45 W schneller aufge­laden werden als der Strom­spei­cher, der im Galaxy Note 20 Ultra verbaut wurde.

S22 Ultra vs. Note 20 Ultra

Galaxy S22 Ultra gene­rell im Vorteil

Auch bei der Soft­ware ist das Galaxy S22 Ultra im Vorteil. Das Modell ist nicht nur jünger und wird damit länger unter­stützt als das Galaxy Note 20 Ultra. Auch sind für die S-Klasse die Prognosen hinsicht­lich des Soft­ware-Supports seitens des Herstel­lers hoch­geschraubt worden. So soll unter anderem das Galaxy S22 Ultra bis zu vier Jahre Aktua­lisie­rungen der Android-Firm­ware und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates erhalten. Samsung Galaxy S22 Ultra

Bild: Samsung Das Galaxy S22 Ultra ist (noch) recht teuer. Bis zu 1649 Euro veran­schlagt der Hersteller je nach Ausfüh­rung, die Basis­ver­sion schlägt mit einem Preis von 1249 Euro zu Buche. Will man ein Smart­phone mit S Pen, großem Display und gene­rell ein Modell auf Flagg­schiff-Niveau nutzen, wäre das Galaxy Note 20 Ultra weiterhin eine gute Wahl. Aller­dings ist das preis­lich zum Stand jetzt nicht empfeh­lens­wert. Abseits von Market­place-Händ­lern haben wir das Modell nicht finden können - und wenn, dann war es nicht verfügbar und beispiels­weise beim Händler Saturn zum Preis von 979 Euro gelistet. Das ist defi­nitiv zu viel, wenn man den Preis­ver­fall des Galaxy S22 Ultra im Hinter­kopf behält. Es ist nicht auszu­schließen, dass sich die 128-GB-Vari­ante in den kommenden Monaten der 1000-Euro-Grenze annä­hert. Auch ohne ausführ­lichen Test­bericht ist das Galaxy S22 Ultra damit die besser Wahl.

Nach­fol­gend finden Sie alle wich­tigen aktu­ellen News zu Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra.

