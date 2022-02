Ausprobiert: So schlägt sich das Galaxy S22 Ultra im Alltag

Podcast zum Samsung Galaxy S22 Ultra

Bild: teltarif.de Bereits vergan­gene Woche ging es in unserem Podcast um die neuen Samsung-Smart­phones der S-Klasse. Jetzt konnte teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds das Spit­zen­modell unter den drei neuen Mobil­tele­fonen des korea­nischen Herstel­lers ausführ­lich unter die Lupe nehmen. In der neuen Podcast-Ausgabe berichtet er darüber, welche Erfah­rungen er bislang mit dem Gerät gemacht hat.

Darüber spre­chen wir heute

Bild: teltarif.de Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist eher ein Note- als ein S-Modell. Das zeigt sich nicht nur optisch, wenn man die drei neuen Samsung-Smart­phones mitein­ander vergleicht. Somit ist das Gerät auch nicht jeder­manns Sache, ist sich teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds sicher. Warum das so ist, klären wir in unserer aktu­ellen Podcast-Episode.

Das neue Samsung-Smart­phone zeichnet sich durch die Möglich­keit der Stift-Bedie­nung aus. Der S Pen wird sogar vom Hersteller mitge­lie­fert und lässt sich im Gehäuse des Mobil­tele­fons unter­bringen. Das war beim Vorjahres-Modell noch anders. Aber auch die Kamera des Samsung Galaxy S22 Ultra bietet span­nende Features, die nicht selbst­ver­ständ­lich sind.

Wie gut ist das Display? Wie gut performt das neue Samsung-Flagg­schiff? Auch das klären wir in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel". Nicht zuletzt gibt es auch Tipps für Inter­essenten, die über den Kauf des Galaxy S22 nach­denken, das eigent­lich ein Note 22 Ultra ist.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Podcast direkt anhören und abon­nieren

