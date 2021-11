Galaxy S22: Verzichtet Samsung auf Exynos-Versionen?

Es gibt Neuig­keiten zu Samsungs kommender Smart­phone-Ober­klasse Galaxy S22. Zum einen soll es eine geän­derte Marsch­rich­tung beim Chip­satz geben, zum anderen tauchten erst­mals Fotos des Ultra-Modells in freier Wild­bahn auf. Die Zwei­klas­sen­gesell­schaft der SoCs soll einem ehema­ligen Samsung-Mitar­beiter zufolge zumin­dest dieses Jahr ausfallen, welt­weit sei das Galaxy S22 mit einer Qual­comm-Platt­form ausge­stattet.

Aller Voraus­sicht nach handelt es sich dabei um den Snap­dragon 898. Zahl­reiche Live-Bilder des Galaxy S22 Ultra bestä­tigen indes nicht nur das Design vorhe­riger Rende­rings, sondern auch den S-Pen-Einschub.

Galaxy S22: Exynos adieu?

Wohl nur mit Snapdragon: Galaxy S22

Bild: LetsGoDigital Das Portal LetsGoDigital macht auf eine Enthül­lung eines eins­tigen Samsung-Ange­stellten aufmerksam, der sich Super Roader nennt und schon diverse Vorhaben des Herstel­lers verriet. Nun geht es um das Herz der Galaxy-S22-Serie, den SoC. Welt­weit soll es den Snap­dragon 898 in den High-End-Smart­phones geben.

Unter anderem in Europa verbaute der südko­rea­nische Konzern in der jüngeren Vergan­gen­heit den haus­eigenen Exynos-Chip­satz in seiner S-Reihe. Allzu beliebt waren die Exynos-Produkte zuletzt nicht, hatten sie doch in puncto Perfor­mance, Hitze­ent­wick­lung und Ener­gie­bedarf das Nach­sehen gegen­über der Qual­comm-Konkur­renz. Galaxy S22 Ultra in voller Pracht

Bild: FrontPageTech Diesmal wäre aller­dings Samsungs Lösung durch AMD recht inter­essant geworden. Vom kali­for­nischen Grafik­spe­zia­listen stammt nämlich die RDNA2-GPU mit Raytra­cing-Funk­tionen, welche im kommenden SoC Exynos 2200 steckt.

Ferner besitzt dieser Chip­satz einen flotten Cortex-X2-Kern, was sich positiv auf die Prozes­sor­leis­tung auswirken dürfte. Vermut­lich konnte Samsung jedoch aufgrund der Chip­satz-Knapp­heit diesmal keine zwei Platt­formen einsetzen.

Galaxy S22 Ultra zeigt sich in voller Pracht

Vom Galaxy S22 tauchten schon zahl­reiche Render­bilder auf, jetzt gibt es erst­mals Eindrücke des echten Geräts. FrontPageTech gelang an Fotos des Galaxy S22 Ultra. Diese zeigen das Handy aus beinahe allen Perspek­tiven. An der Rück­seite ist die in Wasser­tropfen-Form ange­brachte Quad-Kamera inklu­sive Laser-Auto­fokus und LED-Blitz zu erkennen. S-Pen-Funktion des Galaxy S22 Ultra

Bild: FrontPageTech Die Vorder­seite mit Punch-Hole-Kamera wirkt durch ihre kantige Aufma­chung bereits verdächtig wie ein Galaxy Note. Jenen Eindruck bestä­tigen schließ­lich Fotos der Unter­seite mit S-Pen-Schacht und heraus­gezo­genem Stylus. Somit stellt das Galaxy S22 Ultra einen voll­wer­tigen Galaxy-Note-Ersatz dar.

Im September war noch die Rede davon, dass das S22 mit Snap­dragon und Exynos veröf­fent­licht wird.