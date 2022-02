Galaxy-S22-Serie: Vorverkaufsrekorde in Südkorea & Indien

Samsung bricht in seiner Heimat und Indien mit den Vorbe­stel­lungs­zahlen der Galaxy-S22-Serie eigene Rekorde. Das Galaxy S22 Ultra ist dabei der Kassen­schlager.

Dass Samsung mit seiner Galaxy S-Serie seit jeher die Riege der „Must-have“-Smart­phones anführt und damit bereits manch eine Konkur­renz ausstach, ist kein großes Geheimnis. Nun stellt der südko­rea­nische Hersteller mit seinen neuen Flagg­schiffen einen unter­neh­mens­eigenen Verkaufs­rekord auf.

In Südkorea sind Vorbe­stel­lungen der S22-Modelle seit Montag letzter Woche möglich. Seitdem konnten Samsung und seine wich­tigsten Handels­partner rund 1,02 Millionen Vorbe­stel­lungen einstrei­chen, was einen neuen Rekord für die S-Serie darstellt. Bislang hielt die Galaxy S8-Reihe mit 1,004 Millionen die Stel­lung auf dem Thron der am häufigsten vorge­buchten Samsung-Smart­phones. Samsung Galaxy S22-Serie

Bild: Samsung Der Vorver­kauf der Galaxy Z3-Reihe lag im Vergleich dazu inner­halb von acht Tagen bei „nur“ 920.000 Einheiten.

Galaxy S22 Ultra als Kassen­schlager

Wie der Tech-Enthu­siast Dohyun Kim in einem Twitter-Beitrag berichtet, konnte Samsung bereits am ersten Verkaufstag einen Rekord der Galaxy S22-Serie durch eine Vorbe­stel­lungs­rate von 300.000 Geräten vorweisen.

Das meist­ver­kaufte Modell der S22-Serie ist ausge­rechnet auch das teuerste: Das Galaxy S22 Ultra. Laut ZDNET Korea machte das Modell rund 60 Prozent aller am Mitt­woch akti­vierten Tele­fone der Galaxy S22-Reihe aus.

Größerer Screen = höhere Verkaufs­zahlen?

Der Trend hin zu immer größeren Displays scheint sich also auch bei der S22-Reihe fort­zusetzen, trumpft das Ultra doch mit einem 6,8-Zoll-Screen auf, während sich seine klei­neren Geschwister mit 6,6 Zoll (Galaxy S22 Plus) und 6,1 Zoll (Galaxy S22) zufrie­den­geben müssen.

Auch scheinen viele Nutzer die Vorzüge des inte­grierten S Pen beim Ultra nicht missen zu wollen, ganz zu schweigen von dem bis zu 12 Giga­byte großen Arbeits­spei­cher, der mit einem maximal 1 Tera­byte riesigen internen Spei­cher daher­kommt. Zum Vergleich: Das Galaxy S22 und S22 Plus sind besten­falls mit 8 Giga­byte RAM und 256 Giga­byte ROM ausge­stattet.

70.000 Vorbe­stel­lungen in Indien

Samsungs Flagg­schiffe stoßen aber nicht nur in ihrer Heimat auf großes Inter­esse: Auch die indi­sche Nieder­las­sung des Herstel­lers gab bekannt, dass in weniger als 12 Stunden 70.000 Vorbu­chungen einge­gangen seien. Dort wurde der Start­schuss für die Vorbe­stel­lungen am 23. Februar gegeben.

