Samsung Galaxy S22: Juli-Patch wird ausgerollt

Samsung rollt für das Galaxy S22 den Juli-Sicher­heits­patch aus. Damit ist der Hersteller aus Südkorea im Gegen­satz zu vergan­genen Update-Liefe­rungen wieder etwas früher dran. Wir konnten das Update auf ein Galaxy S22 Ultra herun­ter­laden. Es ist daher zu erwarten, dass auch die anderen beiden Modelle aus der glei­chen Serie - Galaxy S22 und Galaxy S22+ - mit dem Update auf die aktu­elle Sicher­heits­patch-Ebene bedacht werden.

Zu bedenken ist, dass Updates in der Regel in Schüben erfolgen. Nicht jeder Nutzer hat also zeit­gleich auch die Möglich­keit, ein Update durch­zuführen.

Wir empfehlen die manu­elle Prüfung

Samsung Galaxy S22 Ultra

Bild: Samsung

Wenn Sie auf Ihrem Smart­phone auto­mati­sche Updates einge­schaltet haben - was im Übrigen sehr zu empfehlen ist -, dann werden Sie auch auto­matisch vom System benach­rich­tigt, wenn ein neues Soft­ware-Update zum Down­load bereit­steht. Es kann jedoch sein, dass das System erst später darüber benach­rich­tigt, selbst wenn das Update schon geladen werden kann. Wer an der Soft­ware-Aktua­lität seines Smart­phones inter­essiert ist, dem empfehlen wir die regel­mäßige manu­elle Prüfung. Bei Samsung-Smart­phones mit dem OneUI-Inter­face befindet sich das Menü "Soft­ware-Update" in den Einstel­lungen.

Nach dem Klick auf "Herun­ter­laden und instal­lieren" erfolgt die Prüfung auf verfüg­bare Updates. Im Falle eines in der Redak­tion genutzten Galaxy S22 Ultra wurde die Verfüg­bar­keit eines neuen Updates ange­zeigt. Im Kern beinhaltet die Soft­ware-Aktua­lisie­rung mit der Größe von rund 392 MB den neuen Sicher­heits­patch, der auf den 1. Juli 2022 datiert ist.

Soft­ware-Aktua­lisie­rungen vari­ieren je nach Modell

Samsung gehört zu den Herstel­lern, die für bestimmte Modelle aus dem Port­folio lange Updates prognos­tizieren. Es kann jedoch sein, dass die aktua­lisierten Sicher­heits­patches von Monat zu Monat zu unter­schied­lichen Zeit­punkten erscheinen. Im Falle des Galaxy S22 Ultra gibt sich Samsung wieder vorbild­lich und liefert den Patch zu Beginn des Monats. Ein anderes Beispiel: In der vergan­genen Woche wurde unter anderem für das Galaxy Z Flip 3 5G erst der Juni-Sicher­heits­patch bereit­gestellt. Demnach ist nicht zu erwarten, dass der Hersteller in den nächsten Tagen ein Update auf den Juli-Patch liefert. Zu rechnen ist mit der Soft­ware-Aktua­lisie­rung für das Foldable viel­mehr gegen Ende des Monats oder auch erst zu Beginn des kommenden Monats.

Samsung wird vermut­lich im August Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 vorstellen. Was bislang zur vierten Foldable-Gene­ration des Konzerns bekannt ist, lesen Sie in einer weiteren News.