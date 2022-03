Samsung Galaxy S22 im Test: Kleine, große Alternative

Von den drei Modellen der S22-Serie ist das "S22" ohne "Plus" oder "Ultra" das kleinste. Die ganzen großen Phablets auf dem Markt haben zwischen 6,6 Zoll und 6,9 Zoll. Mit einer Bild­schirm­dia­gonale von 6,1 Zoll fällt das Galaxy S22 bedeu­tend kleiner aus als die größeren Alter­nativen Galaxy S22+ (6,6 Zoll) und Galaxy S22 Ultra (6,8 Zoll), was gerade dieje­nigen anspre­chen dürfte, die es gerne etwas kompakter mögen, ohne dass das Display für die viel­fäl­tigen Aufgaben des modernen Smart­phone-Alltags zu klein ist.

Wir haben die Tür zum Test­labor von teltarif.de aufge­schlossen und das Galaxy S22 herein­gebeten. Im nach­fol­genden Bericht lesen Sie, mit welchen Eindrü­cken wir das Gerät wieder entlassen haben. Alle Spezi­fika­tionen zum Galaxy S22 finden Sie im Daten­blatt.

Display

Schönes, kompaktes Phablet mit 6,1 Zoll großem Display

Bild: teltarif.de

Das Display eines Smart­phones ist ein wich­tiges Merkmal, schließ­lich schauen Sie da auch die meiste Zeit drauf. Beim Galaxy S22 beweist Samsung seine Kompe­tenz in diesem Bereich: Schöne Farben, hoher Kontrast und eine Auflö­sung bis zu 2340 mal 1080 Pixel (433 ppi) und Gorilla Glass Victus, was nochmal kratz­fester sein soll als der Vorgänger Gorilla Glass 6.

Hinzu kommt eine adap­tive Bild­wie­der­hol­rate bis zu 120 Hz, was im direkten Vergleich mit 60 Hz je nach Inhalt für flüs­sigere Bewe­gungen auf dem Display sorgt. Samsung konnte sich über die Zeit in unseren Tests einen Namen mit hellen Displays machen. Das ist bei der Ables­bar­keit des Displays bei starkem Umge­bungs­licht vorteil­haft. Die Blickwinkelstabilität des Displays im Vergleich

Bild: teltarif.de Aller­dings bedarf es nicht mal Südsonne. Auch in Mittel­europa reicht schon normale Mittags­sonne, um gepaart mit Finger­abdrü­cken die Ables­bar­keit zu erschweren. Bei unserem Displayhel­lig­keits­test schaffte es das Galaxy S22 aller­dings nicht, den hohen Candela-Wert des Vorgän­gers zu errei­chen.

Hand­habung

Wer gerne ein kompaktes Smart­phone nutzen möchte, fährt mit dem Galaxy S22 richtig. Abge­messen ist es wie folgt: 146 mm mal 70,6 mm mal 7,6 mm und es wiegt 168 Gramm, was für ein modernes Smart­phone ziem­lich leicht ist. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S22+ wiegt 196 Gramm, das Galaxy S22 Ultra bringt 229 Gramm auf die Waage. Und damit erhält sich das Galaxy S22 seine Daseins­berech­tigung. Das Galaxy S22 ist insgesamt sehr gut verarbeitet

Bild: teltarif.de Für manche mag es zwar mitt­ler­weile zu klein sein, weil sie die große Fläche von S22+ oder S22 Ultra schätzen und so viel­leicht kein Tablet mehr zum Streamen und Surfen brau­chen.

Für andere dagegen ist ein kompak­terer Form­faktor umso inter­essanter, weil sie zwar nicht das ganz große Display haben, aber einen guten Kompro­miss. Und "zu klein" ist das Samsung Galaxy S22 für die meisten Anwen­dungs­fälle aus unserer Sicht nicht. Letzt­lich ist es aber Geschmack­sache. Wer sich für eines der Modelle der Galaxy-S22-Serie inter­essiert, dem empfehlen wir, die Geräte vor dem Kauf beispiels­weise in einem Elek­tro­markt mal in die Hand zu nehmen und zu verglei­chen, welche Größe genau die rich­tige ist.

Unter Umständen fällt die Wahl auch auf das Galaxy S22+ als die goldene Mitte, mit größerem Display als das Galaxy S22, aber ohne die Zusatz­fea­tures des Galaxy S22 Ultra (Mehr dazu im Test­bericht zum Galaxy S22 Ultra).

Perfor­mance

Eine Speichererweiterung unterstützt der Kartenslot nicht

Bild: teltarif.de Das euro­päi­sche Galaxy S22 hat nicht den High-End-Chip Snap­dragon 8 Gen 1 einge­baut bekommen, sondern den Exynos 2200. Die Chips aus Samsungs Hand standen in der Vergan­gen­heit oft in der Kritik, weil sie in Sachen Leis­tung schlechter abge­schnitten haben als die Chips von Qual­comm. Bedenken dies­bezüg­lich können wir beim Galaxy S22 strei­chen. Es handelt es sich um einen modernen Prozessor, der im 4-Nano­meter-Verfahren gebaut wurde, was im Gegen­satz zu anderen Ferti­gungs­ver­fahren beim Sparen von Energie helfen soll.

An der Perfor­mance des Galaxy S22 haben wir bezüg­lich Alltags­nut­zung eines Smart­phones nichts auszu­setzen. Das Galaxy S22 ist ein Gerät, das präzise auf Eingaben reagiert und Multi­tas­king mit vielen geöff­neten Apps im Hinter­grund nicht fürchten muss. Auch Gaming ist hier kein Problem.

Zum Vergleich: Im von uns ermit­telten AnTuTu-Gesamt­score erreichte das Samsung Galaxy S21 FE mit Snap­dragon 888 einen Wert von 623.626, das Foldable Galaxy Z Flip 3 5G mit der glei­chen CPU einen Wert von 660.262. Ein Smart­phone-Modell mit dem neueren Snap­dragon 8 Gen 1 ist das Oppo Find X5 Pro, das im uns durch­geführten AnTuTu-Bench­mark einen Gesamt­score von 817.869 Punkten erreichte. Beim Galaxy S22 mit Exynos 2200 ermit­telten wir einen AnTuTu-Gesamt­score von 813.606. Bei der CPU alleine hat Samsung sogar mit 205.205 Punkten die Nase vor dem neuesten Snap­dragon im Find X5 Pro (145.149). Dafür war die GPU-Leis­tung im Oppo-Smart­phone mit 431.037 Punkten höher als beim S22 (324.818). Wie von Samsung gewohnt hat auch das Galaxy S22 ein helles Display

Bild: teltarif.de Der Preis für das Samsung Galaxy S22 mit 128 GB liegt bei 849 Euro - alles andere als ein Schnäpp­chen. In den kommenden Monaten wird das Modell sicher­lich noch im Preis fallen. Auch dann werden Sie noch ein top-aktu­elles Smart­phone haben, dem vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicher­heits­updates verspro­chen werden. Wenn Samsung das einhält, begüns­tigt das trotz der hohen Anschaf­fungs­kosten ein gutes Preis-Leis­tungs­ver­hältnis.

Der interne Spei­cher kann nicht erwei­tert werden. Der Aufpreis für die 256-GB-Version liegt bei 50 Euro, was aber in Ordnung geht.

Auf der nächsten Seite beschäf­tigen wir uns mit der Kamera des Galaxy S22. Am Ende des Berichts lesen Sie das Fazit.