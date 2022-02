Podcast zu den Galaxy-S22-Smartphones von Samsung

Foto: Samsung, Grafik/Montage: teltarif.de Samsung hat in dieser Woche seine neuen Smart­phones der "S-Klasse" vorge­stellt. Wie erwartet gibt es vom Galaxy S22 gleich drei Vari­anten - eine davon könnte auch aus der Note-Reihe des korea­nischen Herstel­lers stammen. Was bieten die Geräte, was kosten sie und welchen Bonus bekommen Vorbe­steller? Darüber spre­chen wir im neuen Podcast mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: Samsung, Grafik/Montage: teltarif.de Das Samsung Galaxy S22 ist da. Gleich drei Versionen gibt es vom neuen Smart­phone-Flagg­schiff des korea­nischen Tech­nolo­gie­kon­zerns. Das Spit­zen­modell trägt - wie in den Vorjahren - den Zusatz "Ultra". Dabei erin­nert das Gerät eher an eines der früheren Galaxy-Note-Handys von Samsung. Auch der S Pen genannte Stylus ist mit dabei. Was bietet das Gerät ansonsten? Welche Vari­anten sind verfügbar und was kosten diese? Dazu spre­chen wir im neuen Podcast von teltarif.de.

Das Einstiegs­modell des Samsung Galaxy S22 kommt zu einem güns­tigeren Verkaufs­preis auf den Markt, als viele Bran­chen­beob­achter erwartet haben. Insbe­son­dere aufgrund der immer noch nicht über­stan­denen Chip-Krise war erwartet worden, dass das Gerät teurer als sein Vorgänger wird. Wir unter­halten uns in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" auch über dieses Gerät.

Ein weiteres Thema sind die Vorbe­stel­lungen für die neuen Samsung-Hand­helds, die bereits möglich sind. Welche Zugabe bekommen Käufer der ersten Stunde und wie lange läuft nach aktu­ellem Stand die Vorver­kaufs-Aktion? Auch das verraten wir im neuen Podcast.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Galaxy S22 im teltarif.de Talk: Sam­sungs neue Spitzenklasse Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.