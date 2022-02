Samsung Unpacked: Alle Infos zum Galaxy S22(+) und Ultra

Es hat sich ausge­leakt: Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra sind offi­ziell. Wer sich zuvor schon mit Gerüchten zu den Modellen beschäf­tigt hat, wird wenig über­rascht sein. Wir fassen die wich­tigsten Daten der neuen Flagg­schiffe zusammen. Alle Spezi­fika­tionen finden Sie im jewei­ligen Daten­blatt.

Samsung Galaxy S22(+): Design und Daten

Samsung Galaxy S22

Bild: Samsung

Das Samsung Galaxy S22 ist weiterhin das kleinste Modell in der Riege. Das FHD+-Display ist 6,1 Zoll groß und hat variable höhere Aktua­lisie­rungs­raten bis zu 120 Hz. Glei­ches gilt auch für das Galaxy S22+, dieses Modell verfügt aber über ein 6,6 Zoll großes Display. Die Designs beider Modelle sind grund­sätz­lich iden­tisch. Neben der verschie­denen Display­größen gibt es zudem wich­tige Unter­schiede beim Akku.

Der Akku des Galaxy S22 ist 3700 mAh groß und kann mit 25 W wieder aufge­laden werden. Beim Galaxy S22+ kann der größere, 4500 mAh fassende Akku mit 45 W wieder befüllt werden. Sowohl Galaxy S22 als auch Galaxy S22+ unter­stützen kabel­loses Laden mit 15 W. Netz­teil und Kabel sind nicht im Liefer­umfang enthalten. Wer die unter­stützten Lade­geschwin­dig­keiten wie vom Hersteller empfohlen ausnutzen möchte, muss erneut die Geld­börse öffnen. Samsung Galaxy S22 (l.) und Galaxy S22+

Bild: Samsung Auf der Rück­seite ist ein Drei­fach-Kame­rasystem unter­gebracht: 12 Mega­pixel Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende f/2.2, Aufnah­mera­dius 120°), 50 Mega­pixel Weit­win­kel­kamera (Blende: f/1.8), 10 Mega­pixel Tele­kamera mit drei­fach opti­schem Zoom (Blende f/2.4). Die Front­kamera löst in 10 Mega­pixel auf (Blende f/2.2).

Vom Galaxy S22 und Galaxy S22+ wird es jeweils zwei Versionen entweder mit 128 GB oder mit 256 GB internem Spei­cher geben, beide Vari­anten verfügen über 8 GB Arbeits­spei­cher. Der interne Spei­cher kann nicht erwei­tert werden.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Jetzt im Note-Stil

Mit seinem markanten Design tanzt das Galaxy S22 Ultra aus der Reihe. Das kantige Gehäuse orien­tiert sich an dem der früheren Note-Serie und bedient sich auch gleich­zeitig an einem essen­ziellen Feature, was es noch beim Galaxy Note 20 Ultra gegeben hat. Das Galaxy S22 Ultra verfügt nämlich über einen eigenen Schaft im Gehäuse, in den der S Pen einge­legt und auch wieder aufge­laden werden kann. Samsung Galaxy S22 Ultra von vorne und hinten mit S Pen

Bild: Samsung Das 120-Hz-Display des Galaxy S22 Ultra ist mit 6,8 Zoll das größte der drei neuen Modelle und verfügt auch tech­nisch über die höchste Auflö­sung bis QHD+. Im Gegen­satz zum Vorgänger hat das Galaxy S22 Ultra nochmal an Gewicht zuge­legt, ein Plus von zwei Gramm sind zwar nicht viel, man sollte aber grund­sätz­lich wissen, dass das Modell im Vergleich zu den anderen beiden spürbar größer und schwerer ist. Der Strom­spei­cher kann wie beim Galaxy S22+ mit 45 W kabel­gebunden und mit 15 W kabellos wieder aufge­laden werden, Netz­teil und Kabel liegen auch hier nicht im Liefer­umfang bei.

Auch in Sachen Kamera setzt sich das Galaxy S22 Ultra von den Geschwis­tern ab: 12 Mega­pixel Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende f/2.2, Aufnah­mera­dius 120°), 108 Mega­pixel Weit­win­kel­kamera (Blende f/1.8), 10 Mega­pixel Tele­kamera (Blende f/2.4) mit drei­fach opti­schem Zoom. Daneben gibt es eine weitere 10-Mega­pixel-Tele­kamera (Blende f/4.9) mit bis zu 10-fach opti­schem Zoom. Insge­samt werden wie beim Huawei P50 Pro bis zu 100-fach digi­taler Zoom unter­stützt. Die Front­kamera des Galaxy S22 Ultra bietet 40 Mega­pixel Auflö­sung (Blende f/2.2).

Vom Galaxy S22 Ultra gibt es verschie­dene Ausfüh­rungen, je nach Modell mit bis zu 12 GB Arbeits­spei­cher und 1 TB interne Spei­cher­kapa­zität. Das Samsung Galaxy S22 Ultra erinnert an das Galaxy Note 20 Ultra

Bild: Samsung

Preise und Verfüg­bar­keit

Das Galaxy S22 beginnt preis­lich bei 849 Euro, das Galaxy S22+ bei 1049 Euro. Das Galaxy S22 Ultra beginnt bei 1249 Euro, die 1 TB Vari­ante kostet 1649 Euro. Vorbe­stel­lungen sind ab sofort möglich.