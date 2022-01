Galaxy S22: Neuer Leak enthüllt weitere Details zum Launch

Samsung Galaxy S22, S22+ und Galaxy S22 Ultra werden in Kürze erwartet. Ein neuer Leak soll das genaue Launch-Datum der Premium-Smart­phones bestä­tigen.

Samsung wird bald sein Launch-Event der Galaxy-S22-Serie abhalten. So viel hatte Dr. TM Roh, Presi­dent & Head of MX Busi­ness Samsung Elec­tro­nics, bereits in der vergan­genen Woche verraten. Genannt wurde aller­dings nur ein Unpa­cked Event im Februar. Von einem konkreten Datum sprach der Verant­wort­liche nicht.

Jetzt sind neue Infor­mationen in den Fokus gerückt, die sich auf ein Datum fest­legen. Wurde bislang vom 8. Februar als Launch-Datum ausge­gangen, sollen Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra jetzt an einem anderen Termin gezeigt werden.

Galaxy S22: Kommt das Flagg­schiff am 9. Februar?

Das Galaxy S21 (Bild) bekommt bald einen Nachfolger

Bild: Samsung

Mitt­ler­weile ist der 8. Februar nicht mehr aktuell, da vom 9. Februar die Rede ist. Die Kollegen von xda-deve­lopers verweisen auf einen Tweet des Tipp­gebers Evan Blass (@evleaks). Dort wird der 9. Februar 2022, 15 Uhr, genannt - aller­dings ohne Zeit­zone, weshalb zum Stand jetzt nicht eindeutig geklärt werden kann, wann das Event zu deut­scher Zeit statt­findet.

Vergan­gene Events des südko­rea­nischen Herstel­lers fanden in der Regel nach­mit­tags statt, bezie­hungs­weise wurden hier­zulande zu dieser Tages­zeit über­tragen. Es ist also durchaus denkbar, dass das Event in Deutsch­land um 16 Uhr statt­findet und mit 15 Uhr die GMT-Zeit­zone gemeint sein könnte.

Drei Modelle werden erwartet. Roh hatte in seinem Edito­rial im Samsung News­room bereits Andeu­tungen gemacht, welches Modell beim Launch-Event von beson­derem Inter­esse sein dürfte. Das Galaxy S22 Ultra wird als Hybrid von S-Klasse und Note-Serie erwartet. Dieser neu einge­schla­gene Weg soll nicht nur beim an die Note-Serie ange­lehnten, kantigen Design, sondern auch mit der Verschmel­zung von S Pen und Gehäuse sichtbar werden. Denn der Einga­bestift für das Galaxy S22 Ultra soll wie beim Galaxy Note 20 Ultra einen Platz im Smart­phone-Body erhalten.

Günstig werden Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra sicher­lich nicht. Unter anderem die Chip­krise soll dafür verant­wort­lich sein, dass die Preise in diesem Jahr höher ausfallen als für die Modelle der Galaxy-S21-Serie.

