Samsung OneUI 5.1 für das Galaxy S22 Ultra ist da (Update)

Im Zuge der Einfüh­rung der Galaxy-S23-Serie stellte Samsung auch das Soft­ware-Update auf OneUI 5.1 vor. Die aktua­lisierte Benut­zer­ober­fläche basiert weiterhin auf Android 13, bringt aber eine Reihe von neuen Features mit. Dazu zählen unter anderem neue Widgets für Wetter und Batterie, opti­miertes Zusam­men­spiel verschie­dener Geräte mit Samsung Notes und Bixby Text Call, um mit Text auf einge­hende Anrufe reagieren zu können. Kompa­tible Modelle erhalten zudem einen schnel­leren Zugriff auf die Kame­raein­stel­lung Expert RAW.

Vor dem Launch von Galaxy S23 und Co. gab es Berichte, dass über die aktu­elle Serie hinaus weitere Modelle das Update erhalten sollen. Ein konkreter Zeit­plan wurde nicht kommu­niziert - bis jetzt. Laut einem kana­dischen Mobil­funk­anbieter sollen in Kürze weitere Galaxy-Modelle auf die Version OneUI 5.1 updaten können. Soll auch bald OneUI 5.1 erhalten: Samsung Galaxy S22+

Bild: teltarif.de

Diese Modelle sollen bald OneUI 5.1 erhalten

Wie unter anderem das Online-Portal Sammo­bile berichtet, werden bald weitere Smart­phone-Modelle aus dem Hause Samsung OneUI 5.1 erhalten. Die Infor­mation geht dem Bericht zufolge auf den kana­dischen Mobil­funk­anbieter Fido zurück. Das Update soll für Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra sowie die aktu­elle Foldable-Gene­ration aus Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 am 22. Februar bereit­gestellt werden. Wie Sammo­bile schluss­fol­gert, sollte die Infor­mation des Mobil­funk­anbie­ters zutreffen, wird das Soft­ware-Update auf OneUI 5.1 auch in weiteren Märkten erscheinen. Gene­rell könnte OneUI 5.1 für alle Galaxy-Smart­phone bereit­gestellt werden, die bereits OneUI 5.0 erhalten haben bezie­hungs­weise noch erhalten werden (s. auch Samsungs Update-Fahr­plan für Android 13/OneUI 5.0).

Auto­mati­sche Soft­ware-Updates akti­vieren, manuell prüfen

Wir bleiben am Ball und berichten, sobald OneUI 5.1 für Modelle abseits der Galaxy-S23-Serie auch hier­zulande verfügbar ist. Wir empfehlen, grund­sätz­lich auto­mati­sche Soft­ware-Updates auf Ihrem Galaxy-Smart­phone zu akti­vieren. So verpassen Sie kein wich­tiges Update. Es kann jedoch vorkommen, dass das System trotz dieser Einstel­lung erst später über die Verfüg­bar­keit eines Updates benach­rich­tigt. Die manu­elle Prüfung kann sich daher lohnen. Das entspre­chende Menü finden Sie in den Einstel­lungen und Soft­ware-Updates.

Update: OneUI 5.1 für das Galaxy S22 Ultra ist da

Wir machten vorab schon mal den Test, ob auf einem in der Redak­tion genutzten Samsung Galaxy S22 Ultra unter Umständen das Update bereits zum Down­load ange­boten wurde. Dabei gingen wir wie oben beschrieben manuell über das Einstel­lungs­menü vor. Nach einer kurzen Warte­zeit wurde die "Aktua­lisie­rung auf OneUI 5.1" ange­zeigt. Die Update-Datei ist rund 2 GB groß.

Es ist davon auszu­gehen, dass auch Modelle wie das Galaxy S22 und Galaxy S22+ das Update auf die frische Benut­zer­ober­fläche zeitnah erhalten werden.

Wenn Sie sich für die neuen Samsung-Handys inter­essieren, können Sie Details zum Galaxy S23 Ultra und Galaxy S23 jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.