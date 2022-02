Samsung Galaxy S22: Fast alle Daten der Flaggschiffe-Serie

Bereits vor seinem Unpack-Event am 9. Februar, an dem Samsung die Galaxy S22-Serie und das Galaxy Tab S8 offi­ziell vorstellen will, hat der Smart­phone-Hersteller die Geräte-Daten offenbar einigen Personen zugäng­lich gemacht. Ein unau­tori­sierter Tweet veröf­fent­lichte die Specs.

Manchmal geht es schneller, als man denkt: Der offi­ziellen Bekannt­gabe aller Daten der Galaxy-S22-Serie sowie des Galaxy Tab S8, die auf einem Unpack-Event am 9. Februar 2022 statt­finden soll, eilt ein Tweet von Dohyun Kim (@dohyun854) voraus, der fast alle Details der kommenden Flagg­schiffe veröf­fent­licht.

Wie SamMobile berichtet, hatte Samsung den Inhalt seiner Pres­semit­tei­lung einigen Personen offen­sicht­lich schon im Vorfeld zugäng­lich gemacht, was der Twitter-Nutzer zur Gele­gen­heit nahm, den größten Leak zu veröf­fent­lichen, den wir bislang in der Galaxy-S22-Reihe hatten. Bevor Samsung die Meldung mit dem Hinweis auf Urhe­ber­rechts­ver­stoß löschen konnte, hatten sich die Specs bereits den Weg in die Öffent­lich­keit gebahnt.

Die bisher gele­akten Daten der Galaxy S22-Serie

Samsung Galaxy S22 / Plus / Ultra Leak von @dohyun854

Bild: @dohyun854 / Twitter Dem Leak nach werden alle drei S22-Modelle je nach Standort mit einem Exynos 2200 oder Snap­dragon 8 Gen 1 ausge­lie­fert. Sowohl beim Galaxy S22 als auch beim Galaxy S22 Plus und Galaxy S22 Ultra kommt ein Dynamic-AMOLED 2x-Display zum Einsatz, das beim Galaxy S22 ange­nehme 6,1 Zoll, beim S22 Plus 6,6 Zoll und beim S22 Ultra üppige 6,8 Zoll groß sein soll. Während die beiden klei­neren Modelle mit einer FHD+-Auflö­sung Vorlieb nehmen, setzt Samsung beim S22 Ultra auf WQHD+.

Auf der Rück­seite des Galaxy S22 und S22 Plus befinden sich je eine, ein 12-Mega­pixel-Ultra-Weit­winkel-Sensor sowie ein 10-Mega­pixel-Tele-Sensor mit 3x-Zoom. Beide Kameras besitzen einen drei­fach opti­schen Zoom und einen drei­ßig­fach digi­talen Zoom. Auf der Front finden wir eine je 10-Mega­pixel-Selfie-Cam. Das Galaxy S22 Ultra hingegen ist mit einem, einem 12-Mega­pixel-Ultra-Weit­winkel-Sensor sowie zwei 10-Mega­pixel-Tele-Sensoren und einem 3x oder 10x opti­schen Zoom plus einem 100x Space Zoom noch deut­lich besser bestückt. Auch die Porträt-Kamera löst mit 40 Mega­pixel deut­lich höher auf als die der kleinen Brüder.

Galaxy S22 und S22 Plus kommen mit wahl­weise 8 GB Ram zusammen mit 128 oder 256 GB internem Spei­cher daher, beim S22 Ultra haben wir die Qual der Wahl zwischen 8 oder 12 GB RAM und 128, 256 oder 512 GB internem Spei­cher. Für einige Nutzer wird der fehlende MicroSD-Steck­platz zur Spei­cher­erwei­terung sicher einer der wenigen Kritik­punkte dieser Galaxy-Serie sein. Samsung Galaxy S22 / S22 Plus Vergleich / Twitter Leak

Bild: @dohyun854 / Twitter

Ein 3700-mAh-Akku versorgt das Galaxy S22 mit Energie, während dem Galaxy S22 Plus eine 4500-mAh-Kraft­zelle und dem größten der Boliden, ebenso wie seinem Vorgänger Galaxy S21 Ultra, eine 5000-mAh-Batterie zuteil wird. Vorschau­bilder zeigten alle drei Modelle in den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Pink-Gold.

Der zweite Teil der gele­akten Samsung-Präsen­tation enthüllte drei neue Tablets: Das Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus und Galaxy Tab S8 Ultra.

Das Galaxy Tab S8

Dem Leak nach soll das Galaxy Tab S8 über ein 11-Zoll-Display mit einer Auflö­sung von 2560 mal 1600 Pixel und einer Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz (LTPS) verfügen. Den Antrieb über­nimmt ein SM8450-Prozessor, dem 8 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Spei­cher beläuft sich wahl­weise auf 128 oder 256 GB.

Außerdem gehören ein riesiger 8000-mAh-Akku, WiFi, 5G, ein MicroSD-Slot zur Spei­cher­erwei­terung zur Ausstat­tung. Zur Foto- und Video­auf­nahme gibt es eine 13-Mega­pixel-Kamera und einen 6-Mega­pixel-Sensor auf der Rück­seite sowie eine 12-Mega­pixel-Selfie-Cam auf der Front.

Das Galaxy Tab S8 Plus

Das etwas größere Galaxy Tab S8 Plus verfügt über ein 12,4-Zoll-sAMOLED-Display mit 2800 mal 1752 Pixel Auflö­sung und 120 Hz sowie einen 10090-mAh-Akku. Ein SM8450-Prozessor arbeitet mit 8 GB RAM zusammen. Außerdem bietet das Tablet einen wahl­weise 128 oder 256 GB großen internen Spei­cher, WiFi, 5G, einen MicroSD-Slot sowie eben­falls eine 13-Mega­pixel- und eine 6-Mega­pixel-Kamera auf der Rück­seite und eine 12-Mega­pixel-Kamera auf der Front.

Das Galaxy Tab S8 Ultra

Das Galaxy Tab S8 Ultra verfügt über ein 14,6-Zoll-sAMOLED-Display mit 2960 mal 1848 Pixel-Auflö­sung und 120 Hz, einen 11200-mAh-Akku sowie einen SM8450-Prozessor. Als Spei­cher­vari­anten stehen 8, 12 oder 16 GB RAM in Kombi­nation mit 128, 256 oder 512 GB internem Spei­cher zur Auswahl. WiFi, 5G, ein MicroSD-Steck­platz sowie eine Dual-Kamera mit einem 13-Mega­pixel- und einem 6-Mega­pixel-Sensor auf der Rück­seite und zwei 12-Mega­pixel-Cams auf der Front runden das Gesamt­paket ab.

Auch das Samsung Galaxy Z Flip ist nicht nur bei Samsung-Fans beliebt. Dieses haben wir in einem weiteren Artikel mit dem Huawei P50 Pocket vergli­chen.