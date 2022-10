Android 13: Samsung verteilt OneUI 5 für das Galaxy S22

Samsung verteilt OneUI 5. So heißt die aktu­elle Benut­zer­ober­fläche für Galaxy-Smart­phones. Basis ist Android 13. Wir konnten das Update heute auf ein in der Redak­tion genutztes Samsung Galaxy S22 Ultra laden. Es ist davon auszu­gehen, dass auch die Kollegen Galaxy S22 und Galaxy S22+ das Update laden können.

S22 bekommt OneUI 5

Samsung Galaxy S22 Ultra

Bild: teltarif.de

In der Regel erfolgt der Rollout von Soft­ware-Updates in Schüben. Es kann daher sein, dass nicht alle Galaxy-S22-Nutzer zeit­gleich das Update auf OneUI 5 respek­tive Android 13 laden können. Es ist gene­rell zu empfehlen, das Häkchen bei auto­mati­sche Soft­ware-Updates zu setzen. Dann werden Sie vom System in der Regel benach­rich­tigt, wenn ein neues Update für das Gerät zum Down­load zur Verfü­gung steht. Es kann jedoch vorkommen, dass das System erst später über eine verfüg­bare Down­load-Datei infor­miert. Von daher kann es sich lohnen, selbst einen (manu­ellen) Blick in das Einstel­lungs­menü unter Soft­ware-Updates zu werfen.

Samsung infor­mierte erst kürz­lich über die Fertig­stel­lung von OneUI 5. Dies­bezüg­lich war zu erwarten, dass der Rollout nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Wir prüften heute Morgen besagtes Galaxy S22 Ultra auf verfüg­bare Updates. Nach der Suche wurde uns OneUI 5 mit der Datei-Größe 2854,03 MB zum Down­load ange­boten. Die Sicher­heits­patch-Ebene ist weiterhin auf den 1. Oktober datiert.

"Stär­kere Perso­nali­sie­rung"

Der Fokus des Updates liegt auf indi­vidu­ellen Einstel­lungs­mög­lich­keiten für den Nutzer und Multi­tas­king-Features. Diese werden konkret im Chan­gelog des Updates genannt, unter anderem kann der Nutzer den Sperr­bild­schirm anpassen, erhält eine größere Auswahl an Hinter­grund­bil­dern und eine größere Farb­aus­wahl. Auf dem Start­bild­schirm lassen sich Widgets stapeln, in dem mehrere Widgets der glei­chen Größe zu einem kombi­niert werden können. Update auf OneUI 5 verfügbar

Screenshot: teltarif.de Weiterhin ist unter anderem davon die Rede, von der Voll­bild­schirm-Ansicht zur geteilten Bild­schirm­ansicht mit einer Geste wech­seln zu können. Dazu muss dem Chan­gelog zufolge mit zwei Fingern von unten nach oben auf dem Display gewischt werden. Für Notfall-Situa­tionen kann fünfmal schnell auf die Funk­tions­taste des Smart­phones gedrückt werden, um den Notdienst anzu­rufen. Das soll dann sinn­voll sein, wenn der Nutzer nicht spre­chen kann oder sich das Smart­phone in einer Tasche befindet. Mehr Sicher­heit soll es auch bei der Weiter­gabe von sensi­blen Infor­mationen geben. Das schließt eine Infor­mation des Frei­gabe-Menüs ein, wenn der Nutzer versucht, Fotos weiter­zuleiten, die Infor­mationen wie Kredit­karten-Daten, Perso­nal­aus­weis- oder Reise­pass-Daten enthalten.

