Bundle-Check: Galaxy-S22-Serie mit "Gratis"-Gadgets

Noch bis zum 8. November läuft im Samsung Online-Shop eine Aktion, bei der es zum Kauf von Galaxy S22, Galaxy S22+ oder Galaxy S22 Ultra die Galaxy Watch4 und die Galaxy Buds 2 "gratis" dazu gibt. Wir haben uns ausge­wählte Bundles ange­schaut und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sich das vergli­chen mit den Ange­boten anderer Händler preis­lich lohnt.

Bitte beachten Sie, dass wir im nach­fol­genden Preis­ver­gleich über die Platt­form idealo ange­zeigte Ange­bote von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigt haben. Diese können aber unter Umständen güns­tiger sein. Bitte bedenken Sie auch, dass sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können, weshalb der Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt gültig ist. Da die Samsung-Aktion noch einige Tage läuft, empfehlen wir Ihnen den erneuten Preis­ver­gleich, sollten Sie sich erst später für die Ange­bote inter­essieren.

Samsung Galaxy S22 mit Watch und Buds

Samsung Galaxy S22

Bild: teltarif.de

Wir haben test­weise das Galaxy S22 mit 128 GB in den virtu­ellen Waren­korb des Samsung Online-Shops gelegt. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers für das Modell beträgt 849 Euro. Die UVP ist aber nur bedingt aussa­gekräftig, können die Markt­preise doch schnell nach dem Verkaufs­start bereits darunter liegen. Samsung verkauft das Galaxy S22 derzeit selbst zum Preis von 806,55 Euro. Galaxy Buds 2 und Galaxy Watch4 in der Größe 40 mm gibt es jeweils in verschie­denen Wahl­farben ohne weitere Kosten dazu. Am genannten Preis ändert sich im Waren­korb also nichts, wenn die Gadgets zusätz­lich zum Smart­phone hinzu­gefügt werden.

Dem aktu­ellen Preis­ver­gleich zufolge gibt es das Samsung Galaxy S22 mit 128 GB Spei­cher (Farbe "Phantom Black") schon zum Preis von 663,99 Euro inklu­sive Versand­kosten (euro­nics). Andere Händler wie Galaxus (668,97 Euro inklu­sive Versand­kosten), Note­books­bil­liger (669 Euro inklu­sive Versand­kosten), expert (669 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Amazon (669 Euro inklu­sive Versand­kosten) sind da jeweils nah dran. Die Galaxy Buds 2 gibt es beispiels­weise beim Händler cosse zum Preis von 76,25 Euro inklu­sive Versand­kosten. Die Galaxy Watch4 (40 mm, Schwarz) ist dem Preis­ver­gleich zufolge derzeit beim Händler cool­blue mit einem Preis von 135,95 Euro am güns­tigsten zu bekommen.

Wir rechnen die güns­tigsten Einzel­preise für Smart­phone, Kopf­hörer und Uhr zusammen. Dann ergibt sich ein Gesamt­preis der poten­ziellen Einzel­käufe in Höhe 876,19 Euro, weshalb sich das Dreier-Bundle direkt bei Samsung durchaus lohnt. Das gilt aber nur, sofern Sie auch Verwen­dung für die Buds2 und die Galaxy Watch4 haben. Wenn Sie es nur auf das Galaxy S22 abge­sehen haben, empfehlen wir Ihnen den Einzel­kauf bei einem anderen Händler. Samsung Galaxy S22+

Bild: teltarif.de

Samsung Galaxy S22+ mit Watch und Buds

Wir schauen uns das Bundle mit einem Samsung Galaxy S22+ mit 128 GB Spei­cher an. Das Smart­phone kostet bei Samsung 996,55 Euro. An diesem Preis ändert sich auch nichts, wenn die Galaxy Buds2 und die Galaxy Watch4 zusätz­lich in den Waren­korb gelegt werden. Bei Händ­lern wie Galaxus (821,31 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Note­books­bil­liger (839,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) ist das Galaxy S22+ mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität aber schon güns­tiger zu bekommen.

Wir nehmen dem Preis­ver­gleich zufolge den güns­tigsten Preis von 821,31 Euro und rechnen die güns­tigsten Preise von Galaxy Buds2 (76,25 Euro) und Galaxy Watch4 (135,95 Euro) hinzu (s. oben Galaxy S22). Dann ergibt sich ein Gesamt­preis der poten­ziellen Einzel­käufe in Höhe von 1033,51 Euro. Auch in diesem Fall lohnt sich das Bundle-Angebot bei Samsung, sofern Sie mit den Gadgets etwas anfangen können. Samsung Galaxy S22 Ultra

Bild: teltarif.de

Samsung Galaxy S22 Ultra mit Watch und Buds

Inter­essieren Sie sich mehr für das Galaxy S22 Ultra mit seinem S Pen, gibt es auch dieses Modell im Bundle mit den Galaxy Buds2 und der Galaxy Watch4 (40 mm) zu kaufen. Samsung verlangt für das Trio 1186,55 Euro (S22 Ultra mit 128 GB).

Bei Händ­lern wie Note­books­bil­liger (969 Euro inklu­sive Versand­kosten), Galaxus (969,01 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder euro­nics (973,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) gibt es das Galaxy S22 Ultra mit 128 GB aber güns­tiger. Ob sich das Bundle bei Samsung dennoch lohnt, finden wir heraus, in dem wir die oben ermit­telten Einzel­preise bei anderen Händ­lern von Buds2 und Galaxy Watch4 zum güns­tigsten Preis für das Galaxy S22 Ultra dazu­rechnen. Dann ergibt sich ein Gesamt­preis der poten­ziellen Einzel­käufe in Höhe von 1181,20 Euro. Das ist nur wenig güns­tiger als der Bundle-Preis bei Samsung. Wenn Sie nicht bei drei verschie­denen Händ­lern bestellen wollen, ist der Kauf bei Samsung daher noch empfeh­lens­wert.

Details zu Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ und Samsung Galaxy S22 Ultra lesen Sie jeweils in einem Test­bericht.