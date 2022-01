Samsung Galaxy S22+: Neuer Leak enthüllt weitere Details

Das Samsung Galaxy S22+ wird die goldene Mitte der neuen S-Klasse werden. Im Gegen­satz zum Vorgänger soll es in seiner Größe schrumpfen. Neue Render­bilder zeigen das erwar­tete Design.

Samsungs Plus-Modell der S-Serien gerät zwischen dem Stan­dard- und der Königs­klasse immer ein wenig in den Hinter­grund. Dabei ist es letzt­lich wie das regu­läre Modell, nur größer, und güns­tiger als das Ultra und damit doch eigent­lich eine inter­essante Alter­native. Auch in diesem Jahr, aktuell wird vom 8. Februar ausge­gangen, wird Samsung mit großer Wahr­schein­lich­keit wieder drei Modelle vorstellen.

Das Samsung Galaxy S22+ soll eines davon sein. Die Kollegen von 91mobiles teilen aktuell neues Bild­mate­rial und Details zur Ausstat­tung. Das Mate­rial ist den Angaben zufolge in Zusam­men­arbeit mit dem bekannten Tipp­geber Ishan Agarwal entstanden. Jetzt wird ein weiteres Mal das Gerücht um die "neue" Größe des Galaxy S22+ bekräf­tigt.

Samsung Galaxy S22+: Display-Größe

So soll das Samsung Galaxy S22+ aussehen

Bild: 91mobiles

Grund­sätz­lich dürften sich Galaxy S22 und Galaxy S22+ vom Design her nicht groß unter­scheiden. So wie auf dem aktu­ellen Bild­mate­rial zu erkennen ist, soll auch das Galaxy S22+ ein rundes Gehäu­sede­sign (vermut­lich aus Metall) erhalten - im Gegen­satz zum Galaxy S22 Ultra, bei dem erwartet wird, dass es die kantige Design­sprache aus der früheren Note-Serie spricht. Das soll unter anderem einen Platz für den S Pen genannten Einga­bestift in Gehäuse ermög­lichen.

Das Galaxy S22 Ultra wird, vermut­lich mit 6,8 Zoll Display­dia­gonale, das größte Modell von der neuen S-Klasse sein. Galaxy S22 und Galaxy S22+ werden kleiner sein. Das Galaxy S22 soll mit 6,2 Zoll etwas kleiner sein als der Vorgänger. So soll Samsung auch beim Galaxy S22+ verfahren und die Diago­nale von 6,7 Zoll beim Galaxy S21+ auf 6,55 Zoll beim neuen Modell zusam­men­stau­chen.

Kamera, Akku, CPU

Neue Renderbilder des Samsung Galaxy S22+: Von vorne und von hinten

Bild: 91mobiles Im Display des Galaxy S22+ wird es wohl wieder ein Punch Hole für die Selfie­kamera geben, die mit 10 Mega­pixel auflösen soll. Auf der Rück­seite wird eine Triple­kamera mit 50 Mega­pixel, 12 Mega­pixel und 10 Mega­pixel erwartet. Sollten sich die Daten des Kamera-Setups bewahr­heiten, verzichtet der Hersteller aus Südkorea auf den 64-Mega­pixel-Sensor des Galaxy S21+. Der Akku des Galaxy S22+ soll 4500 mAh fassen und 45 W schnelles Laden unter­stützen. Die Kapa­zität wäre damit geringer als die des Akkus im Galaxy S21+ (4800 mAh).

Im Bericht heißt es weiter, dass das Samsung Galaxy S22+ für den UK-Markt mit einem Exynos-2200-Prozessor ausge­stattet sein soll. Dessen Launch sollte ursprüng­lich am 11. Januar statt­finden, Samsung blies das Event aber kurzer­hand ab. Die neue CPU mit AMD-Grafik­chip soll statt­dessen gemeinsam mit der S22-Serie vorge­stellt werden.

Kürz­lich brachte Samsung das Galaxy S21 FE auf den Markt. Ob die neue Fan Edition etwas taugt, lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.