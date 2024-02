Samsung Galaxy S22 im Angebot: Lohnt sich das noch?

Das Samsung Galaxy S24 ist auf dem Markt. Warum also noch das Galaxy S22 kaufen? Das Modell aus dem Jahr 2022 kann sich unter Umständen für Sie aber auch jetzt noch lohnen. Inter­essant ist in jedem Fall der güns­tigere Preis im Vergleich mit dem aktu­ellen Top-Modell. Im Rahmen der Valen­tins­tags-Ange­bote (bis 15. Februar, 9 Uhr) von MediaMarkt und Saturn gibt es das Galaxy S22 derzeit güns­tiger.

Wir machen den Preis­check und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sich das Angebot der Händler-Kollegen lohnt.

Galaxy S22: Guter Preis bei MM/Saturn?

Samsung Galaxy S22 bei MediaMarkt und Saturn

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es das Samsung Galaxy S22 in verschie­denen Wahl­farben mit 128 GB internem Spei­cher derzeit zu einem Preis von jeweils 515 Euro inklu­sive Versand­kosten. Am Beispiel der Farb­vari­ante Phantom Black schauen wir uns an, wie hoch die aktu­ellen Markt­preise sind.

Bei anderen Händ­lern gibt es das Galaxy S22 güns­tiger, beispiels­weise bei Gomibo (489 Euro inklu­sive Versand­kosten), Elec­tronis 493,48 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Jacob (494,72 Euro inklu­sive Versand­kosten).

Galaxy S22: Jetzt noch kaufen?

Das Galaxy S24 in Schwarz mit 128 GB kostet gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich rund 400 Euro mehr als das Galaxy S22 mit 128 GB in Schwarz zum besten Markt­preis. Ein guter Markt­preis für das Galaxy S23 mit 128 GB in Schwarz liegt bei rund 630 Euro. Das Samsung Galaxy S22 ist vergli­chen mit den Markt­preisen der neueren Modelle wie zu erwarten das güns­tigste in der Riege.

Für das Galaxy S22 werden vier Jahre OS-Updates und fünf Jahre Sicher­heits­updates verspro­chen. Ausge­lie­fert wurde das Modell mit Android 12, Android 13 und Android 14 erreichten das Modell bereits. Android 15 dürfte gemäß des Update-Verspre­chens noch drin sein, even­tuell auch Android 16. Die gleiche Update-Prognose gilt auch für das Galaxy S23, entspre­chend dürfte das Modell ein Jahr länger versorgt werden als das Galaxy S22.

Zu seiner Zeit über­zeugte uns das Modell durch sein kompaktes Format, seine sehr gute Gesamt­per­for­mance und die vergleichs­weise guten Nacht­modi von Haupt- und Selfie­kamera unter Labor­bedin­gungen. Für die Alltags­auf­gaben in der Smart­phone-Nutzung reicht das Galaxy S22 auch 2024 in jedem Fall noch aus.

Wer aller­dings sehr großen Wert auf einen langen Soft­ware-Support und noch mehr Perfor­mance aufgrund neuerer CPU-Hard­ware legt, sollte gene­rell zu einem aktu­elleren Modell greifen. Denn: Sieben Jahre lang soll das Galaxy S24 mit Android-OS- und Sicher­heits­updates versorgt werden.

Details zum Galaxy S22 und auch zum Galaxy S23 und Galaxy S24 lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.

