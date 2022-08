MediaMarkt: Samsung Galaxy S22 und Co. im Preischeck

Der Händler MediaMarkt wagt den Weg in die nächste Ange­bots­schlacht. Bis zum 12. September gibt es auf der Webseite neue Ange­bote zu bestaunen, darunter Smart­phone-Modelle von Samsung und Google. Ob die ausge­wählte Offerten wirk­lich so erstaun­lich sind, haben wir für Sie im nach­fol­genden Preis­ver­gleich heraus­gefunden.

Bitte beachten Sie, dass wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigt haben. Diese können aber unter Umständen güns­tiger ausfallen als die von uns ange­gebenen Vergleichs­preise bei anderen Händ­lern. Bedenken Sie bitte auch, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können, weshalb der Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt gilt. Los geht es mit dem Flagg­schiff Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22

Bild: teltarif.de

Unter den Ange­boten ist das Samsung Galaxy S22 mit 128 GB und in verschie­denen Farb­vari­anten gelistet. Android-Smart­phones fallen vergleichs­weise schnell im Preis. Aus diesem Grund ist die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers nur bedingt aussa­gekräftig, wenn es um eine vermeint­lich hohe Ersparnis geht.

Samsung veran­schlagte zum Markt­start eine UVP in Höhe von 849 Euro für das 128-GB-Modell. Bei MediaMarkt kostet das Galaxy S22 mit dieser Spei­cher­kon­figu­ration derzeit 699 Euro. Der Preis­ver­gleich, beispiels­weise über das Portal idealo, zeigt, dass es sich dabei aller­dings nicht um den derzeit besten Markt­preis handelt. So bietet Amazon das Modell (Hinweis: "Spani­sche Version") derzeit rund 50 Euro güns­tiger an. Auch beim Händler Galaxus ist das Galaxy S22 mit einem Preis von rund 679 Euro inklu­sive Versand­kosten güns­tiger als bei MediaMarkt zu bekommen.

Details zum Samsung Galaxy S22 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A22 5G

Bild: Samsung Das Samsung Galaxy A22 5G ist ein Einsteiger-Smart­phone aus dem Sommer 2021, das mit Premium-Features wie einem 5000 mAh starken Akku, einer 48-Mega­pixel-Kamera und 5G-Mobil­funk auf sich aufmerksam machen will.

MediaMarkt bietet das Modell mit 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität derzeit zu einem Preis von 149 Euro an. Der Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich derzeit auch um den besten Markt­preis handelt. Bei anderen Händ­lern wie Medimax ist es aktuell zu einem Preis von 186 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Google Pixel 6

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de

Google Pixel 6

Google steht mit seinen Pixel-7-Modellen in den Start­löchern. Im vergan­genen Jahr stellte der Tech-Konzern unter anderem das Pixel 6 vor, das mitt­ler­weile im Preis gefallen ist.

MediaMarkt macht für das Modell mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität einen Ange­bots­preis in Höhe von 529 Euro. Der Preis gehört zu den aktuell besten, etwas güns­tiger ist das Google Pixel 6 aber bei einem anderen Händler zu bekommen. Galaxus bietet es derzeit zu einem Preis von rund 525 Euro inklu­sive Versand­kosten an.

Google soll im Zuge der Pixel-7-Vorstel­lung auch die neue Pixel Watch präsen­tieren. Was sie kosten könnte, lesen Sie in einer weiteren News.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.