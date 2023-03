Samsung Galaxy S22: "Top-Angebot zu Ostern" im Check

Noch bis zum 10. April gibt es bei MediaMarkt und Saturn "Top-Ange­bote zu Ostern" zu bestaunen. Wir haben uns in der Kate­gorie "Smart­phones & Tarife" umge­sehen und sagen Ihnen, ob sich ausge­wählte Ange­bote lohnen. Zur Ermitt­lung von Markt­preisen haben wir Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de verwendet. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich und Preis­such­maschinen lesen Sie in unserer Über­sicht.

Bitte beachten Sie, dass wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können, nicht berück­sich­tigt haben. Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones können sich schnell ändern, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur eine begrenzte Zeit gültig sein können (Stand: 28. März, ca. 10.30 Uhr).

Lohnt sich das Galaxy S22 preis­lich?

Oster-Angebote bei MediaMarkt und Saturn (u.a. Galaxy S21 FE (l.), Galaxy S22 (M.) und Pixel Watch

Fotos: Samsung/Google, Logos: Mediamarkt/Saturn, Montage: teltarif.de

Wir können es nicht oft genug betonen: Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers ist nur bedingt aussa­gekräftig, weil Smart­phone-Markt­preise wie erwähnt Schwan­kungen unter­liegen und Markt­preise bereits kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start darunter liegen können. Eine durch­gestri­chene UVP und ein nied­rigerer Ange­bots­preis sollen eine Ersparnis sugge­rieren. UVP ist aber nicht gleich Markt­preis. Ein Beispiel für eine vermeint­lich hohe Ersparnis ist das MediaMarkt-/Saturn-Angebot zum Samsung Galaxy S22. Die Vari­ante mit 128 GB Spei­cher kostete einst 849 Euro. Das Händler-Duo bietet das Galaxy S22 in verschie­denen Wahl­farben derzeit zum Preis von jeweils 669 Euro an, was zunächst deut­lich güns­tiger erscheint. Hier sollten Sie nicht beden­kenlos zuschlagen.

Der Preis­ver­gleich offen­bart nämlich, dass andere Händler wie carbon­phone (559 Euro inklu­sive Versand­kosten), Elec­tronis (608,98 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Gomibo.de (614 Euro inklu­sive Versand­kosten) das Galaxy S22 am Beispiel der Farbe "Phantom Black" deut­lich güns­tiger anbieten.

Details zum Samsung Galaxy S22 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Lohnt sich das Galaxy S21 FE preis­lich?

Die Fan Edition des Samsung Galaxy S21 mit 128 GB gibt es in verschie­denen Farben derzeit bei MediaMarkt und Saturn jeweils zu einem Preis von 479 Euro. Am Beispiel der Farb­vari­ante "Graphite" schauen wir uns an, wie es um die aktu­ellen Markt­preise bestimmt ist.

Grund­sätz­lich ist das MediaMarkt-/Saturn-Angebot nicht schlecht. Der Händler Galaxus verkauft das Modell zum glei­chen Preis, etwas teurer ist cool­blue mit 484 Euro inklu­sive Versand­kosten. Beim Händler carbon­phone gibt es das Galaxy S21 FE mit 128 GB Spei­cher in Graphite derzeit zum Preis von 469 Euro inklu­sive Versand­kosten. Aktuell am güns­tigsten ist Amazon mit einem Preis von 459,97 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Details zum Samsung Galaxy S21 FE lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Lohnt sich die Google Pixel Watch preis­lich?

Googles erste Smart­watch ist die Pixel Watch. Im Rahmen der MediaMarkt-/Saturn-Oster-Ange­bote gibt es die smarte Uhr zu einem güns­tigeren Preis - zumin­dest, wenn man die UVP als Maßstab nimmt. Wir orien­tieren uns jedoch auch hier an den aktu­ellen Markt­preisen.

Beispiel­haft haben wir uns das Angebot zur Pixel Watch (41 mm) in Polished Silver/Chalk heraus­gepickt. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich ist das Angebot in Höhe von 299 Euro von MediaMarkt und Saturn jeden­falls nicht über­teuert. Aller­dings bietet der Händler Galaxus die Pixel Watch in der genannten Konfi­gura­tion mit einem Preis von 290 Euro inklu­sive Versand­kosten) etwas güns­tiger an. Etwas teurer ist Euro­nics (294,94 Euro inklu­sive Versand­kosten).

Wer die Pixel Watch mit LTE-Modul nutzen möchte, bekommt die Ausfüh­rung eben­falls derzeit bei MediaMarkt und Saturn im Rahmen der Ange­bote. So kostet beispiels­weise die LTE-Ausfüh­rung in Matte Black/Obsi­dian (41 mm) 339 Euro. Das Angebot ist gut. Dieses geht aber auch Amazon mit. Andere Händler, beispiels­weise Galaxus (380,35 Euro) oder computer universe (404,99 Euro inklu­sive Versand­kosten), verkaufen die Pixel Watch in der genannten Konfi­gura­tion zu deut­lich höheren Preisen.

Die Google Pixel Watch hat kürz­lich dank eines Soft­ware-Updates neue Funk­tionen erhalten. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.