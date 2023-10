Amazon-Aktion: Samsung-Flaggschiffe im Preischeck

Wir wurden heute auf neue Smart­phone-Ange­bote bei Amazon aufmerksam, darunter Flagg­schiffe des Herstel­lers Samsung. Bei ausge­wählten Ange­boten haben wir den Preis­check gemacht und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sich diese vergli­chen mit den Ange­boten anderer Händler lohnen. Dabei orien­tieren wir uns Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können, haben wir nicht berück­sich­tigt.

Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Preise unter Umständen nur eine begrenzte Zeit gültig sind. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

Samsung Galaxy S22

Bild: teltarif.de

Amazon bietet derzeit das Samsung Galaxy S22 mit 128 GB Spei­cher in verschie­denen Farben güns­tiger an und wirbt oben­drein mit einer 36-mona­tigen Herstel­ler­garantie exklusiv bei Amazon. Im Rahmen des Preis­ver­gleichs beschränken wir uns auf die Farb­vari­ante "Phantom Black", Kosten­punkt: 499 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich um ein gutes Angebot. Bei anderen Händ­lern kostet das Galaxy S22 in der genannten Konfi­gura­tion derzeit mit ab rund 570 Euro deut­lich mehr.

Sie sollten aller­dings bedenken, dass es sich um das Modell aus dem Jahr 2022 handelt, das Galaxy S23 damit bereits seit mehr als einem halben Jahr auf dem Markt ist und das Galaxy S24 mit einer erwar­teten Vorstel­lung zu Beginn des kommenden Jahres mit den Hufen schart. Samsung verspricht für viele Modelle bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates. Sie sollten daher auch mit dem Kauf eines Galaxy S22 noch ganz gut fahren. Details zum Samsung Galaxy S22 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht. Sollten Sie das neuere Galaxy S23 bevor­zugen, liegen die aktuell besten Markt­preise bei ab rund 690 Euro.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Bild: teltarif.de Bei dem Galaxy Z Flip 5 handelt es sich um Samsungs aktu­elles Foldable der fünften Gene­ration im Clams­hell-Design. In verschie­denen Wahl­farben verkauft Amazon das Modell (wieder mit 36-mona­tiger Herstel­ler­garantie) zum Preis von 999 Euro inklu­sive Versand­kosten. Im Rahmen des Preis­ver­gleichs beschränken wir uns auf die Graphit-farbene Vari­ante des Galaxy Z Flip 5 mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität.

Vergli­chen mit den Markt­preisen anderer Händler handelt es sich bei der Amazon-Aktion abge­sehen von der erwei­terten Herstel­ler­garantie nicht um das derzeit beste Angebot. Andere Händler wie Elec­tronis (815,87 Euro inklu­sive Versand­kosten), expert (825,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder computer universe (835,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das Foldable in der genannten Konfi­gura­tion derzeit zu güns­tigeren Preisen. Details zum Samsung Galaxy Z Flip 5 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung hat nun das Galaxy S23 FE vorge­stellt. Details zur neuen Fan Edition lesen Sie in einer weiteren News.