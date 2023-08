Galaxy S22: Samsung rollt August-Update aus

Ein Smart­phone mit aktu­eller Soft­ware ist keines, dass "nur" über die aktu­elle OS-Soft­ware verfügt. Wichtig sind auch regel­mäßige "klei­nere" Sicher­heits­updates. Der Hersteller Samsung verspricht für viele seiner Modelle bis zu fünf Jahre regel­mäßige Sicher­heits­aktua­lisie­rungen. Das Galaxy S22 erblickte Anfang 2022 das Licht der Smart­phone-Welt und dürfte den Prognosen entspre­chend noch einige Zeit vom Hersteller mit Updates versorgt werden.

Auf dem Plan steht aktuell der August-Sicher­heits­patch. Dieser wird jetzt für die 2022er-Ober­klasse ausge­rollt.

Galaxy S22: August-Patch kommt

Samsung Galaxy S22

Bild: teltarif.de

Wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet, wird für die Modelle der Galaxy-S22-Serie das Sicher­heits­update ausge­rollt, das auf den August 2023 datiert ist. Einge­schlossen sind somit Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra. Die Soft­ware-Version habe die Kennung "S90xEXXS6CWG9" und soll bereits in einigen latein­ame­rika­nischen Ländern wie Brasi­lien, Chile und Kolum­bien verfügbar sein.

Es wird davon ausge­gangen, dass in den kommenden Tagen weitere latein­ame­rika­nische Ländern mit dem Rollout des Soft­ware-Updates bedacht werden. Ein Rollout welt­weit dürfte auch in diesem Monat noch auf dem Plan stehen. Das Update mit dem August-2023-Patch soll über 70 Sicher­heits­lücken beheben. Weiterhin soll auch das Mittel­klasse-Modell Galaxy A34 5G in latein­ame­rika­nischen Ländern das August-Update derzeit bekommen.

So checken Sie Ihr Telefon auf neue Updates

Die Akti­vie­rung auto­mati­scher Updates ist sehr zu empfehlen, so verpassen Sie keine wich­tigen Soft­ware-Aktua­lisie­rungen. Es kann jedoch sein, dass das System erst später darüber infor­miert, dass ein Update herun­ter­geladen werden kann. Sie können von Zeit zu Zeit die manu­elle Über­prü­fung auf Ihrem Galaxy-Smart­phone vornehmen. Dazu öffnen Sie das Einstel­lungs­menü und scrollen zum Punkt Soft­ware-Update sowie anschlie­ßend auf Herun­ter­laden und instal­lieren. Steht ein Soft­ware-Update zum Down­load bereit, wird die entspre­chende Datei über dieses Menü ange­zeigt.

Samsung hat kürz­lich seine fünfte Foldable-Gene­ration vorge­stellt. Eines der Modelle ist das Galaxy Z Flip5 im Design klas­sischer Klapp­handys. Wir haben das Modell ausführ­lich getestet. Unsere Erfah­rungen mit Display, Kamera und Co. lesen Sie in einem Test­bericht.