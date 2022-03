Seit Ende vergan­gener Woche sind das Samsung Galaxy S22, das Galaxy S22+ und das Galaxy S22 Ultra offi­ziell im Handel erhält­lich. Inter­essenten hatten zuvor schon die Möglich­keit, ihr Wunsch­modell zu bestellen. Kaum sind die ersten Geräte ausge­lie­fert, gibt es Hinweise zu tech­nischen Problemen im Zusam­men­hang mit den neuen Smart­phones des korea­nischen Herstel­lers.

Zahl­reiche Nutzer auf Reddit berichten beispiels­weise, dass Android Auto mit dem Samsung Galaxy S22 und den beiden anderen Smart­phone-Modellen der Galaxy-S22-Reihe nicht ordnungs­gemäß funk­tio­niert. Den Angaben zufolge bleibt der Bild­schirm im Auto einfach schwarz, nachdem das Handy ange­schlossen wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob Android Auto über eine Kabel­ver­bin­dung oder drahtlos genutzt wird. Probleme mit Android Auto

Foto: teltarif.de Wie betrof­fene Nutzer weiter berichten, "funk­tio­niert" Android Auto zwar - aller­dings ohne Anzeige des Video­signals vom Smart­phone auf dem Display im Fahr­zeug. Das heißt, die Bedie­nung muss "blind" erfolgen, was kaum sinn­voll möglich ist. Ältere Samsung-Handys und auch Android-Mobil­tele­fone anderer Hersteller können für Android Auto in den glei­chen Fahr­zeugen problemlos genutzt werden, wie es weiter heißt.

teltarif.de-Test: Fehler repro­duzierbar

Wir hatten die Möglich­keit, Android Auto mit zwei Exem­plaren des Samsung Galaxy S22 Ultra auszu­pro­bieren - einmal in einem Fahr­zeug von Skoda und zum anderen in einem Hyundai. In beiden Fällen musste die Verbin­dung zwischen Smart­phone und Auto-Multi­media­system kabel­gebunden herge­stellt werden.

Im Skoda konnte Android Auto problemlos einge­richtet und genutzt werden. Auch während einer längeren Fahrt blieb die vom Smart­phone gene­rierte Benut­zer­ober­fläche auf dem Auto-Display erhalten. Im Hyundai ließ sich wiederum der von verschie­denen Nutzern beschrie­bene Fehler repro­duzieren. Bei unserem Test blieb der Bild­schirm zwar nicht komplett dunkel. Mehr als der Schriftzug "Android Auto" inklu­sive Logo und der Bezeich­nung des Smart­phones wurde aber nicht ange­zeigt. Auf beiden Smart­phones war zum Zeit­punkt des Tests die aktu­elle Firm­ware-Version instal­liert - inklu­sive Google-Sicher­heits­patch Stand 1. März 2022.

Neben dem Smart­phone ist offenbar auch das Fahr­zeug bzw. dessen Display für den Fehler verant­wort­lich. So geben Nutzer im Reddit-Forum beispiels­weise die Empfeh­lung, die Bild­schirm-Auflö­sung für Android Auto im Entwickler-Menü auf 800 mal 480 Pixel zu begrenzen und auch am Telefon selbst auf WQHD+ (3088 mal 1440 Pixel) zu verzichten. Ob diese Schritte in allen Fällen zum Erfolg führen, ist nicht bekannt. Zudem sind einige dieser Einstel­lungen nur über die Entwickler-Optionen vorzu­nehmen, was für viele Handy­nutzer eine zusätz­liche Hürde darstellen dürfte.

