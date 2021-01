Samsung Galaxy S21 Ultra: Das bringt der Trade-In-Service

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra werden ab dem 29. Januar offi­ziell bei den Händ­lern zu haben sein. Wer die Geräte noch bis zum 28. Januar vorbe­stellt oder auch unmit­telbar nach dem Release kaufen will, muss in der Regel noch eine gewisse Zeit die UVP des Herstel­lers zahlen. Die versprüht schon beim Basis-Modell Galaxy S21 mit 128 GB Spei­cher in Höhe von 849 Euro nicht gerade Schnäpp­chen-Charme.

Eine Möglich­keit, den Preis zu drücken, ist der Eintausch eines Altge­räts beim Kauf eines der neuen Galaxys. Samsung bietet diese Option als "Tade-In-Service" an, wenn ein neues Galaxy S21, S21+ oder S21 Ultra über den Online-Shop gekauft werden.

Wir haben mit dem Galaxy S10+ und dem iPhone XS Max zwei Smart­phone-Modelle als Beispiel gewählt, um zu prüfen, wie hoch der Ankauf­preis beim Erwerb eines Galaxy S21 Ultra mit 128 GB Spei­cher theo­retisch sein kann. Die von Samsungs Trade-In-Service ange­botenen Preise haben wir mit denen von ausge­wählten Rück­kauf­por­talen vergli­chen.

Samsung Trade-In-Service

Wer ein Galaxy S21 Ultra (r.) kaufen möchte, kann bei Samsung z.B. ein S10+ (l.) in Zahlung geben

Fotos/Icon: Samsung, Montage: teltarif.de Liegt das Galaxy S21 Ultra mit 128 GB Spei­cher im Waren­korb des Samsung Online-Shops, gibt es mit "Trade-In Service" die Option, ein Altgerät einzu­tau­schen und einen Vorabzug zu erhalten. Der Eintausch von Altge­räten verschie­dener Marken wie Samsung, Apple, Huawei und Xiaomi ist im Falle des Galaxy S21 Ultra möglich. Zu den für den Eintausch quali­fizierten Geräten zählt auch das Galaxy S10+ mit 512 GB Spei­cher. Mit bis zu 320 Euro Ankauf­preis wird für das Modell geworben. Nach Eingabe der IMEI-Nummer, die in den Einstel­lungen unter "Tele­fon­info" zu finden ist, ändert sich zunächst nichts an dem ange­botenen Ankauf­preis. Samsung koope­riert mit dem Trade-In-Partner Teqcycle, der nach erfolgter Zusen­dung des Ankauf­geräts durch den Kunden auch die Prüfung des Geräts vornimmt, ob der Ankauf des Geräts über­haupt möglich ist.

Das Samsung Galaxy S10+ kostete vor gut zwei Jahren 1249 Euro. Der Ankauf­preis von 320 Euro erscheint nicht unbe­dingt für jeden attraktiv, wenn das Gerät viel­leicht noch top in Schuss ist. Es ist empfeh­lens­wert, unab­hängig von Samsungs Trade-In-Service weitere Ankauf­por­tale zu durch­forsten. Dort gelten in der Regel aber die glei­chen Grund­vor­aus­set­zungen: Nach Einsen­dung des Smart­phones wird das Gerät erst über­prüft. Mögli­cher­weise wird auch ein neues, nied­rigeres Angebot unter­breitet als das zuvor auf der Webseite ange­zeigte. Man kann aber unter Umständen auch ein höheres Angebot bekommen, wenn man das Smart­phone selbst zu schlecht bewertet hatte.

Das iPhone XS Max mit 512 GB Spei­cher ist ein weiteres als kompa­tibel ausge­zeich­netes Modell, das beim Kauf eines Galaxy S21 Ultra mit 128 GB einge­tauscht werden kann. Den Infor­mationen von Samsungs Trade-In-Service zufolge soll es für das iPhone von 2018 noch 420 Euro geben.

Nach­fol­gend verglei­chen wir die Ange­bote für Galaxy S10+ und iPhone XS Max mit denen von ausge­wählten Rück­kauf­por­talen.

reBuy

Über das Rück­kauf­portal reBuy haben wir die Gerä­tefunk­tionen des Samsung Galaxy S10+ mit 512 GB Spei­cher in Ceramic White als voll intakt ange­geben. Den Zustand des Akkus haben wir mit sehr gut bewertet, weil wir der Meinung sind, dass er sich bei einem in der Redak­tion genutzten S10+ noch nicht schnell entlädt. Mit "Sehr gut" haben wir auch den Zustand des Displays bewertet, genauso wie den Zustand der Rück­seite und des Rahmens. Das origi­nale Lade­kabel ist vorhanden und intakt.

Nach den gemachten Angaben wurde ein Preis­vor­schlag von 340 Euro unter­breitet, womit es sich um einen ähnli­chen Preis wie von Samsungs Trade-In-Service handelt.

Im Gegen­satz zum Trade-In-Service von Samsung bietet reBuy für das iPhone XS Max mit 512 GB: Nichts. Denn derzeit wird für das Modell kein Ankauf ange­boten. Das iPhone XS Max

Foto: teltarif.de

Wirkau­fens

Ähnliche Angaben, um das Galaxy S10+ zu bewerten, haben wir auch auf der Seite des Rück­kauf­por­tals Wirkau­fens gemacht: Das Gerät lässt sich einwand­frei benutzen, Origi­nal­kabel und Netz­ste­cker sind vorhanden, die Batterie ist in Ordnung und SIM-Lock gibt es nicht. Den äußer­lichen Zustand des Geräts haben wir mit "Wie neu" bewertet. Nur "Gut" erschien uns zu wenig und "Neu" entspre­chend zu viel. Wirkau­fens bewertet das Galaxy S10+ mit 402,78 Euro.

Auf der Seite von Wirkau­fens haben wir beim iPhone XS Max mit 512 GB ähnliche Angaben gemacht wie auch beim Galaxy S10+. Der Wert für das iPhone wurde anschlie­ßend mit 517,32 Euro berechnet - deut­lich höher also als bei Samsung.

Flip4New

Über das Rück­kauf­portal Flip4New haben wir das Galaxy S10+, das sich einwand­frei nutzen lässt und über keine SIM-Lock-Sperre verfügt, mit einem sehr guten opti­schen Zustand bewertet. Der ange­zeigte Preis war im Vergleich zu den anderen Portalen mit 242 Euro deut­lich geringer.

Flip4New bewer­tete das iPhone XS Max mit 512 GB bei ähnli­chen Angaben wie das Galaxy S10+ mit 428 Euro, was wiederum mit dem Angebot von Samsung vergleichbar ist.

In einem Inter­view hat uns übri­gens Flip4New-Geschäfts­führer Lennart Kleuser einen Blick hinter die Kulissen des Bewer­tungs­systems gewährt.

Verglei­chen kann sich lohnen

Der Vergleich von mehreren Ankauf­mög­lich­keiten ist also empfeh­lens­wert. Teil­weise gibt es signi­fikante Diffe­renzen zwischen den ange­botenen Preisen. Aller­dings weiß man als Verkäufer seines Handys trotzdem vorher nicht, ob der ange­zeigte Preis nach Prüfung auch tatsäch­lich gezahlt wird. Die Chancen steigen, wenn Angaben so genau wie möglich gemacht werden. Weiß man nicht genau, was mit einem guten oder sehr guten Zustand gemeint ist, geben Rück­kauf­por­tale in der Regel eine Orien­tie­rung. Ein guter Zustand bedeutet beispiels­weise laut Wirkau­fens ein "Gepflegter Zustand mit einzelnen, leichten und ober­fläch­lichen Krat­zern".

Rück­kauf­por­tale bieten unter Umständen den Vorteil, dass mehr Geräte-Modelle akzep­tiert werden als im Samsung Trade-In-Service. So kann zum Beispiel dort nicht die iPhone-11-Serie zum Kauf eines Galaxy S21 Ultra einge­tauscht werden.

Die von uns gewählten Geräte sind eben­falls Premium-Modelle. Dafür gibt es entspre­chend auch am meisten Geld. Andere, weitaus mehr in die Jahre gekom­mene Geräte sind von Samsungs Trade-In-Service nicht ausge­schlossen. Wer sein altes iPhone 5 mit 16 GB Spei­cher loswerden möchte, bekommt dafür unter Umständen noch zehn Euro.

Zubehör

Samsung legt dem Liefer­umfang von Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra kein Netz­teil mehr bei. Da liegt es nahe, das des alten Geräts behalten zu wollen. Den Geschäfts­bedin­gungen von Teqcycle ist zu entnehmen, dass der Verkäufer des Altge­räts unter anderem keine Lade­kabel beilegen muss und im Falle einer Zusen­dung auch keine Vergü­tung erhält.

Anders ist es bei Ankauf­por­talen. Hier verrin­gern sich in der Regel die ange­botenen Preise, wenn Lade­kabel und/oder Netz­ste­cker fehlen. Am Beispiel von Wirkau­fens redu­ziert sich der Preis von 402,78 Euro für das Galaxy S10+ auf 393,12 Euro, wenn Origi­nal­kabel und Netz­ste­cker nicht hinzu­gefügt werden.

Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra können auch in Kombi­nation mit einem Mobil­funk­ver­trag erworben werden. Ausge­wählte Ange­bote von den Provi­dern checken wir in einer weiteren News.