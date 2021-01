Die neuen Samsung-Smartphones sind da

Foto: teltarif.de Die neue S-Klasse von Samsung ist ab sofort im Handel - wenige Tage, nachdem der korea­nische Hersteller die drei Modelle seiner Galaxy-S21-Reihe vorge­stellt hat. teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds hatte bereits Gele­gen­heit, sich mit den neuen Geräten zu beschäf­tigen. Grund genug, ihn ins Podcast-Studio einzu­laden. Samsung Galaxy S21 Datenblatt

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: teltarif.de Mit dem Galaxy S20 Ultra hatte Samsung im vergan­genen Jahr eine neue Flagg­schiff-Klasse bei seinen Smart­phones einge­führt. In diesem Jahr kam mit dem Galaxy S21 Ultra der Nach­folger auf den Markt. Doch was hat sich gegen­über dem Vorjah­res­modell über­haupt geän­dert? Ist der tech­nolo­gische Fort­schritt wirk­lich so groß, dass sich schon nach weniger als zwölf Monaten viel­leicht sogar der Neukauf lohnt?

Der korea­nische Hersteller ist bei den Ultra-Smart­phones vor allem auf die Zoom-Möglich­keiten der Kamera stolz. Schon im vergan­genen Jahr war ein 100-facher Zoom möglich. Was hat Samsung beim neuen Modell verbes­sert? Und wie sieht es eigent­lich mit der 5G-Kompa­tibi­lität in den deut­schen Mobil­funk­netzen aus, bei der die Galaxy-S20-Serie aus dem vergan­genen Jahr noch Nach­hol­bedarf hatte?

Nicht zuletzt legt Samsung stets auf ein möglichst helles Display wert, das Farben möglichst origi­nal­getreu darstellt. Dennoch war der Bild­schirm des Galaxy S20 Ultra bei direkter Sonnen­ein­strah­lung nur schlecht ablesbar. Welchen Eindruck hinter­lässt der Bild­schirm des Galaxy S21 Ultra? Das sind einige der Themen, über die wir im neuen Podcast von teltarif.de spre­chen.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der Podcast von teltarif.de erscheint in loser Folge.

