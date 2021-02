Galaxy S21 Ultra: Falsche Mondbilder mit 100-fach Zoom?

Die Kamera des Samsung Galaxy S21 Ultra versucht mit Zoom­stufen bis zu 100-fach zu bestechen. Damit sind beein­dru­ckende Mond­auf­nahmen drin, wie wir selbst bestä­tigen können.

Experten zwei­feln jedoch an deren "Echt­heit", wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet. Samsung soll KI-Tricks verwenden, um Bilder vom Mond zu fälschen.

S21 Ultra: Ist der Mond echt?

Dieser Frage ging Raymond Wong vom Online-Portal InputMag nach, sprach mit verschie­denen Experten und machte Tests, wie es im Bericht heißt. Es wäre denkbar, dass die künst­liche Intel­ligenz, die im Galaxy S21 Ultra mit der Kamera arbeitet, Texturen vom Mond auf ähnliche Objekte legt, um den Himmels­körper so zu imitieren. Der Versuch, das zu beweisen, klappte jedoch zunächst weder mit einer Knob­lauch­zehe noch mit einem Golf­ball. Mondaufnahme von teltarif.de

Bild: teltarif.de In einem weiteren Versuch wurden Mond­auf­nahmen, die mit dem Galaxy S21 Ultra aufge­nommen wurden, mit denen einer spie­gel­losen Kamera (Sony ASR III) mit einem kost­spie­ligen Zoom­objektiv für hohe Reich­weiten vergli­chen. Im Ergebnis zeigt sich dem Bericht zufolge, dass auch nach der Bear­bei­tung des Bildes von der Sony-Kamera in Adobe Light­room die Kamera des Galaxy S21 Ultra das bessere Ergebnis lieferte.

Schluss­fol­gerung: Um eine Simu­lation von einem Mond soll es sich bei den Aufnahmen, zu denen die Quad­kamera des Galaxy S21 Ultra in der Lage ist, wohl nicht handeln. Im Hinter­grund soll aber Soft­ware arbeiten und ihren Senf dazu­geben.

Ein anderes Beispiel für die Arbeit von künst­licher Intel­ligenz sind Aufnahmen, die bei schlechten Licht­ver­hält­nissen gemacht werden. In unseren Smart­phone-Tests verglei­chen wir regel­mäßig - sofern in der Kamera-App verfügbar - spezi­elle Nacht­modi-Aufnahmen, mit denen, die wir im Stan­dard-Modus im Test­labor aufge­nommen haben. Die beab­sich­tigte Aufwer­tung des Bildes durch mehr Hellig­keit, Kontrast und Details erfolgt letzt­lich durch zusätz­liche Berech­nungen. Blick auf die Quadkamera des S21 Ultra

Bild: teltarif.de Im Kamera-Test zum Galaxy S21 Ultra haben wir selbst eine Aufnahme vom Mond gemacht, die uns beein­druckt hat. Dort können Sie sich auch weitere Außen­auf­nahmen mit verschie­denen Zoom­stufen und dem 108-Mega­pixel-Modus anschauen. Außerdem verglei­chen wir die Low-Light-Perfor­mance der Galaxy-S21-Ultra-Kamera mit der von anderen Premium-Smart­phone-Kameras.

Weitere Details zur Perfor­mance, 5G und Co. lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.