Hands-on: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ausgepackt

Das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ist da. Farbe: "Phantom Black" und mit 128 GB Spei­cher. Kosten­punkt: 1249 Euro. Eine ganz schöne Stange Geld. An ein Handy, das sich mit so viel bunt bedrucktem Papier aufwiegen lassen will, werden hohe Erwar­tungen gestellt.

Bis zum 28. Januar können Vorbe­steller den Preis rein rech­nerisch aber noch etwas drücken. Sofern sie sich für die neuen Ohrste­cker Galaxy Buds Pro inter­essieren. Die kosten regulär 229 Euro und werden ohne Aufpreis dazu­gelegt. Und wer ständig nicht weiß, wo sich die eigene Katze rumtreibt, kann ihr den Tracker Galaxy SmartTag um den Hals hängen. Den gibt es im Vorbe­stel­ler­zeit­raum eben­falls ohne weitere Kosten dazu.

Wir haben Samsungs Ober­klasse-Refe­renz aus der neuen schmalen Schachtel geholt und uns im Rahmen eines Hands-ons einen ersten Eindruck von dem Gerät verschafft. Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.

Schmale Box

Apple machte es bei der iPhone-12-Serie vor und Samsung zieht nach. Die Schachtel in der das Galaxy S21 Ultra gebettet ist, ist abge­speckter als wir es sonst gewohnt sind. Das hat einen guten Grund: Samsung legt dem Liefer­umfang der S21-Serie kein Netz­teil mehr bei. Ergo muss auch nicht mehr so viel Verpa­ckungs­mate­rial einge­plant werden, um die Handys auf die Reise zu den Kunden zu schi­cken.