Samsung Galaxy S21 soll sich per Stimme entsperren lassen

Lässt sich das Samsung Galaxy S21 per Kommando entsperren?

Bild: Samsung Das Samsung Galaxy S21 soll mit der Stim­men­erken­nung eine weitere Methode zur biome­tri­schen Entsper­rung des Smart­phones mit sich bringen. Die Funk­tion sei Bestand­teil des Sprach­assis­tenten Bixby Voice und in der Benut­zer­ober­fläche OneUI 3.1 inte­griert.

Neben der Entsper­rung per Finger­abdruck­sensor und der Gesichts­erken­nung wird die Stim­men­erken­nung als weitere Option des Sperr­bild­schirms erwartet. Bereits in der Vergan­gen­heit offe­rierte Samsung die Möglich­keit, das Handy auf Kommando zugäng­lich zu machen, entfernte diese aber wieder. Es bleibt abzu­warten, welche Ände­rungen der Hersteller an der Imple­men­tie­rung für das Galaxy S21 vollzog.

Galaxy S21 wird sich wohl per Stimme entsperren lassen

Bild: Samsung Es gibt zahl­reiche Funk­tionen, um das Smart­phone gegen unbe­fugte Zugriffe zu sichern, manche sind effek­tiver als andere. Die bei vielen Handys offe­rierte 2D-Gesichts­erken­nung ist entgegen der 3D-Gesichts­erken­nung diverser Apple- und Huawei-Mobil­geräte inef­fektiv. Ein Foto des Anwen­ders reicht aus, um sich Zugang zum System zu verschaffen. Eine ähnliche Proble­matik bringt die Stim­men­erken­nung mit sich. Verfügt eine Person über einen Mitschnitt des gespro­chenen Pass­wortes, muss er diesen nur abspielen, um das Smart­phone zu entsperren.

Dennoch möchte Samsung einem Bericht von SamMobile zufolge dieser Methode zu einem Come­back im Galaxy S21 verhelfen. Die Quellen der Webseite beteuern, dass die Stim­men­erken­nung in Kombi­nation mit Bixby Voice auf allen Modellen der Serie, also Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra, zur Verfü­gung steht. Aktuell lässt sich Bixby ledig­lich für rudi­men­täre Anfragen per Kommando „Hi Bixby“ auch bei gesperrtem Telefon nutzen. Eine Einsicht privater Daten ist auf diesem Weg jedoch nicht möglich.

Smart­phone-Design vor Sicher­heit?

Im Galaxy S8 und Galaxy S9 hat Samsung einen relativ sicheren Iris-Scanner verbaut, welcher der zwei­dimen­sio­nalen Gesichts­erken­nung über­legen ist. Aller­dings benö­tigt eine solche Tech­nologie etwas mehr Platz und steht somit dem Randlos-Trend der Handys im Weg. Der Finger­abdruck­sensor wanderte mit dem Galaxy S10 schließ­lich unter das Display, hatte aber vor allem anfangs mit der Zuver­läs­sig­keit zu kämpfen. Zwar mag es schi­cker aussehen, wenn kein Finger­scanner am Gehäuse des Smart­phones zu erkennen ist, aller­dings sind auch heute noch diverse Anwender und Tester nicht voll­ends von der Under-Display-Lösung über­zeugt.

Apple hingegen hält an seiner Notch fest, wodurch etwa das iPhone 12 nicht ganz so modern wie die Konkur­renz anmutet, dafür aber das sichere Face ID bietet. Details zum iPhone 12 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.