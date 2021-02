Samsung Galaxy S21 & Co.: Über 220 Euro bei Saturn sparen

Galaxy-S21-Serie aktuell bei Saturn günstiger

Fotos/Logo: Media-Saturn-Holding GmbH/Samsung, Montage: teltarif.de Saturn schenkt Kunden auf ausge­wählte Produkte die Mehr­wert­steuer. Darunter befinden sich auch die drei neuen Modelle der Galaxy-S21-Serie von Samsung. Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra sind erst seit dem 29. Januar offi­ziell verfügbar. Die Android-Geräte fallen erwar­tungs­gemäß schnell im Preis. Von einem "Preis­ver­fall" mag man gut einein­halb Wochen nach dem Release noch nicht spre­chen. Aber wie man als Kunde Geld spart, ist ja irgendwie auch egal.

Bei den vergleichs­weise hohen UVPs von S21 und Co. ergibt sich so ein hübsches Sümm­chen, was Saturn-Käufer noch bis morgen früh, 10 Uhr, sparen können. Wir verglei­chen die Preise nach Abzug der Mehr­wert­steuer zusätz­lich mit denen von anderen Händ­lern. Mögli­cher­weise werden die Smart­phones anderswo doch schon güns­tiger ange­boten. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir im Preis­ver­gleich nicht berück­sich­tigt.

Samsung Galaxy S21: Über 140 Euro sparen

Galaxy-S21-Serie aktuell bei Saturn günstiger

Fotos/Logo: Media-Saturn-Holding GmbH/Samsung, Montage: teltarif.de Das Samsung Galaxy S21 wird in zwei Spei­cher­vari­anten ange­boten. Der Hersteller empfiehlt für das Modell mit 128 GB Kapa­zität 849 Euro (Preis auf der Saturn-Webseite: 848,66 Euro). Legt man das Modell nun in den virtu­ellen Waren­korb, wird auto­matisch die Mehr­wert­steuer abge­zogen, was eine effek­tive Ersparnis von rund 16 Prozent bedeutet. Beim Preis des Galaxy S21 entspricht das einer Ersparnis in Höhe von 135,50 Euro. Käufer zahlen also 713,16 Euro.

Wer mehr Spei­cher benö­tigt, kann das Galaxy S21 mit 256 GB wählen. Das kostet regulär 899 Euro (Preis auf der Saturn-Webseite: 898,64 Euro). Nach Abzug des Rabatts im Waren­korb (143,48 Euro), beträgt der Akti­ons­preis 755,16 Euro.

Samsung Galaxy S21+: Über 170 Euro sparen

Die glei­chen Spei­cher­vari­anten - 128 GB und 256 GB - gibt es auch beim Galaxy S21+. Samsung veran­schlagt für das Modell mit der klei­neren Kapa­zität 1049 Euro. Legt man das Galaxy S21+ in den Saturn-Waren­korb, wird ein Rabatt in Höhe von 167,48 Euro abge­zogen. Somit schafft es das Handy mit einem Akti­ons­preis von 881,52 Euro weit unter die 1000-Marke.

Das 256-GB-Modell kostet 1099 Euro (Preis auf der Saturn-Webseite: 1098,56 Euro). Noch bis morgen früh haben Käufer die Möglich­keit, von einem Rabatt in Höhe von 175,40 Euro zu profi­tieren und das Galaxy S21+ mit 256 GB zum redu­zierten Preis von 923,16 Euro zu erhalten.

Samsung Galaxy S21 Ultra: Über 220 Euro sparen

Drei Versionen bietet Samsung von dem Galaxy S21 Ultra an. Wem ein Handy mit 128 GB Spei­cher ausreicht, muss dafür 1249 Euro (Preis auf der Saturn-Webseite: 1248,50 Euro) berappen. Die Spar­mög­lich­keit bei Saturn kommt da gelegen. Legt man das Galaxy S21 Ultra in den Waren­korb, werden 199,34 Euro abge­zogen. Der zu zahlende Preis beträgt anschlie­ßend noch 1049,16 Euro.

Das Galaxy S21 Ultra mit doppeltem Spei­cher kostet 1299 Euro (Preis auf der Saturn-Webseite: 1298,48 Euro). Wer sich im Rahmen der Saturn-Aktion für das Modell entscheidet, kann 207,32 Euro sparen, was einem neuen Ange­bots­preis in Höhe von 1091,16 Euro entspricht.

Die teuerste Ausfüh­rung des Galaxy S21 Ultra will mit 512 GB Spei­cher­kapa­zität verführen. Dafür werden aber auch keine güns­tigen 1429 Euro (Preis auf der Saturn-Webseite: 1428,43 Euro) fällig. Die Mehr­wert­steuer-Aktion des Elek­tro­händ­lers redu­ziert den Preis noch bis morgen früh auf 1200,37 Euro, was einer Ersparnis in Höhe von 228,06 Euro entspricht.

Bei allen Preisen handelt es sich um den aktuell güns­tigsten Preis. Das liegt daran, dass die Galaxy-S21-Serie erst seit kurzer Zeit auf dem Markt ist. Die hohen Erspar­nisse durch die Mehr­wert­steuer-Aktion sind entspre­chend zum Stand jetzt konkur­renzlos.

Wenn Sie sich für Details, Test­ergeb­nisse und Co. zum Samsung Galaxy S21(+) und Galaxy S21 Ultra inter­essieren können Sie Details jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht sowie im sepa­raten Kamera-Härte­test zum Galaxy S21 Ultra nach­lesen.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.