Samsung Galaxy-S-Serie: Das kosten S21, S21+ & S21 Ultra

So soll das Samsung Galaxy S21 aussehen

Bild: WinFuture / Roland Quandt Die Galaxy-S21-Serie von Samsung steht in den Start­löchern. Erwartet werden drei Modelle, die sich an die Vorgänger anlehnen und Galaxy S21, Galaxy S21+ sowie Galaxy S21 Ultra heißen sollen.

Günstig werden sie zum Markt­start wie gewohnt sicher nicht. Mitt­ler­weile sind Preise durch­gesi­ckert, wie die Kollegen von WinFuture berichten.

Samsung Galaxy S21: Preise

Bild: WinFuture / Roland Quandt Nach aktu­ellen Infor­mationen sollen für den euro­päi­schen Markt nur Geräte vorge­sehen sein, die neben LTE auch den 5G-Mobil­funk­stan­dard unter­stützen. Reine 4G-Modelle, wie es bei der Galaxy-S20-Serie im Früh­jahr gehand­habt wurde, werden es demnach nicht mehr in die Laden­regale schaffen.

Mit großer Wahr­schein­lich­keit wird Samsung seinen Modell­vari­anten typisch verschie­dene Spei­cher­kon­figu­rationen anbieten. Das Samsung Galaxy S21 soll demnach in der Basis-Vari­ante über 128 GB Kapa­zität verfügen, Start­preis: 849 Euro. Bewahr­heitet sich die UVP, so ist das Modell 50 Euro güns­tiger als das Samsung Galaxy S20 in der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung. Die Vari­ante des Galaxy S21 mit 256 GB soll 899 Euro kosten - ein fairer Aufpreis für den doppelten Spei­cher.

Das größere Galaxy S21 Plus ist in der Basis-Version eben­falls mit 128 GB zu bekommen, der Preis soll bei 1049 Euro liegen, eben­falls rund 50 Euro güns­tiger als die UVP des Galaxy S20+ in der 5G-Vari­ante mit glei­chem Spei­cher. Mit einer Kapa­zität in Höhe von 256 GB soll das Galaxy S21+ 1099 Euro kosten.

Von dem Galaxy S21 Ultra werden drei Vari­anten erwartet, mit Preisen von 1349 Euro für das Modell mit 128 GB Spei­cher, die 256-GB-Ausfüh­rung soll 1399 Euro kosten und das Handy mit 512 GB mit einem Preis von 1529 Euro zu Buche schlagen. Die kleinste Ausfüh­rung des Ultras hat damit den glei­chen Preis wie das Galaxy S20 Ultra mit 128 GB zum Start. Eine 256-GB-Vari­ante vom Galaxy S20 Ultra gibt es hier­zulande nicht, die 512-GB-Vari­ante des Galaxy S21 Ultra ist einen Tacken güns­tiger (vs. 1549 Euro) als es der Hersteller aus Südkorea für das Galaxy S20 Ultra mit 512 GB empfohlen hat.

Preis­ver­fall, Ausstat­tung und Design werden Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra noch länger attraktiv machen. Wenn Sie sich für Details zu den Geräten inter­essieren, können Sie diese jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.