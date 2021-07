Samsung Galaxy S21: Android 12 soll bald verfügbar sein

Wer viel Geld für sein Handy ausge­geben hat, erwartet in der Regel auch einen ange­mes­senen Support mit Soft­ware-Updates. Nicht selten hapert es aber an der zeit­nahen Bereit­stel­lung wich­tiger Sicher­heits­patches. Es kann durchaus vorkommen, dass die jewei­ligen monat­lichen Sicher­heits­richt­linien erst später von den Herstel­lern aktua­lisiert werden. Teil­weise ist das ärger­lich, zumal das Smart­phone auch für sensible Aufgaben wie Online-Banking genutzt wird.

Samsung hat sich in Sachen Update-Politik zu einem Big Player gemau­sert. Der südko­rea­nische Konzern vertei­digt mitt­ler­weile eine vorbild­liche Auslie­ferung seiner Soft­ware-Aktua­lisie­rungen. Wir konnten in der Vergan­gen­heit immer wieder beob­achten, dass die monat­lichen Sicher­heits­updates teil­weise deut­lich früher auf die Smart­phones gelangen, als es bei anderen Herstel­lern der Fall ist. Die Galaxy-S21-Serie (Bild: S21) könnte bald für die Android-12-Beta freigeschaltet werden

Bild: teltarif.de Auch bei den großen Firm­ware-Updates ist Samsung ein früher Vogel. Im vergan­genen Jahr wurde die Android-11-Beta für die Galaxy-S20-Serie im Oktober verfügbar gemacht. Android 12 ist das neue Google-OS, dessen Release in diesem Jahr erwartet wird. Samsung könnte seine Flagg­schiff-Serie bald schon für die Beta-Version öffnen.

Galaxy S21: Kommt bald die Android-12-Beta?

Einem Bericht des Online-Portals Sammo­bile zufolge soll die Beta zu Android 12 bald für die Flagg­schiff-Serie aus Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ und Samsung Galaxy S21 Ultra verfügbar gemacht werden.

Das geht dem Bericht zufolge aus einem Post eines Commu­nity-Mana­gers von Samsung hervor. Demnach soll die kommende Version von Samsungs Benutzer-Ober­fläche OneUI (4.0) in der Beta-Version bald für die genannten Modelle der Ober­klasse zugäng­lich gemacht werden.

Ein genaues Datum wird aller­dings nicht genannt. Die Ankün­digung verleitet aber zu der Annahme, dass Samsung in diesem Jahr früher dran sein wird als im vergan­genen Jahr mit der Beta zu OneUI 3.0 auf Basis von Android 11. Das lässt auch den Schluss zu, dass die finale Version von Android 12 früher auf die Geräte gelangt.

In rund zwei Wochen wird Samsung die neue Foldable-Gene­ration und eine Smart­watch mit dem frischen Betriebs­system OneUI Watch für Weara­bles vorstellen. Das Samsung Galaxy S21 FE sollte eben­falls auf dem Event ausge­packt werden. Zum Stand jetzt sieht es aber so aus als erblicke das Modell erst im September oder Oktober das Licht der Smart­phone-Welt.

Der Sommer­monat August defi­niert gemeinhin auch den Zyklus der neuen Note-Serie. Samsung hat sich nun zur Zukunft des Galaxy Note 21 geäu­ßert.