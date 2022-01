Samsung-Triell: Galaxy S21 FE im Vergleich mit S20 FE & S21

Bis zum Schluss mochte man nicht hundert­pro­zentig davon ausgehen, dass Samsung das Galaxy S21 FE noch vorstellt. Offi­zielle Marke­ting­bilder oder Leaks von angeb­lichen Insi­dern haben den Fokus letzt­lich in die rich­tige Rich­tung gelenkt. Einen Rest­zweifel wurde man jedoch nicht los. Die Zeit der Speku­lationen ist ab sofort vorbei. Samsung hat das Galaxy S21 FE vorge­stellt. Wer es noch nicht weiß: FE steht für "Fan Edition". Was das nun genau bedeuten mag, ist Inter­pre­tati­ons­sache. Im Grunde geht es um einen zuver­läs­sigen Alltags­begleiter mit Premi­umfunk­tionen. Also das, was ganz viele andere Hersteller auch über ihre Geräte sagen.

Das Samsung Galaxy S21 FE gibt es in vier verschie­denen Farben, von denen "Olive" und "Lavender" neben Schwarz und Weiß eigent­lich noch die buntesten sind. Poppig sind die Farben nicht, eher dezent blass - jeden­falls nicht so wie Samsung es bei der Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition mit indi­vidu­ellen Gestal­tungs­sets beab­sich­tigt, zu ermög­lichen. Samsung Galaxy S21 FE

Bild: Samsung Design­tech­nisch ist die Ähnlich­keit zum Vorbild Galaxy S21 nicht zu über­sehen, schließ­lich wird die neue Fan Edition als das neue Fami­lien­mit­glied der Vorjah­res­serie vorge­stellt. Heut­zutage lassen sich Smart­phones oft nur anhand des Kamera-Designs unter­scheiden, so glei­chen sie sich wie ein Ei dem anderen von vorne mit Punch Hole und schmalen Display­rän­dern. Auf dem offi­ziellen Bild­mate­rial ist zwar das geschwun­gene Kamera-Design wie beim Galaxy S21 zu erkennen, in den Gehäu­serahmen geht das Plätt­chen aber nicht über. Viel­mehr sieht es so aus, als wölbe sich die Kamera aus dem Gehäuse, ähnlich wie beim Oppo Find X3 Pro.

Pokert Samsung zu hoch?

Wir können zwar Empfeh­lungen ausspre­chen, für welche Nutzer­gruppe sich Modell X oder Modell Y eignen, letzt­lich muss es aber jeder selbst entscheiden, für welches Smart­phone er den Geld­beutel öffnet. Ob der Geschmack getroffen wird, hängt vom Zusam­men­spiel vieler Faktoren ab. Ein entschei­dender dabei ist der Preis. Premium-Smart­phones sind sehr kost­spielig. Samsung meint es mit dem Galaxy S21 FE ernst und bietet zwei Versionen jeweils zu einem happigen Preis an. In der 256-GB-Version verlangt der Hersteller aus Südkorea 819 Euro. Das ist zwei­fels­ohne eine Menge Geld und will nicht so richtig als Budget-Alter­native zu den anderen Modellen der S-Klasse durch­dringen.

Sollten sich die neuesten Leaks bewahr­heiten, wäre das Galaxy S22 zwar teurer, der Preis der Stan­dard-Version im Vergleich zu dem der 256-GB-Version des Galaxy S21 FE aber nicht über­mäßig groß. Gerade im Hinblick darauf, dass das Galaxy S22 im Februar oder März erwartet wird, könnten viele noch abwarten und sich am Ende viel­leicht für das Galaxy S22 entscheiden. Samsung Galaxy S20 FE

Bild: teltarif.de Wenn Sie nicht gerade drin­gend ein neues Smart­phone benö­tigen, ist es unserer Meinung nach ohnehin empfeh­lens­wert, mit dem Kauf des Galaxy S21 FE zu warten. Und das aus zwei Gründen: Zum einen der bereits genannte, dass das Galaxy S22 unter Umständen das inter­essan­tere Modell sein kann, beispiels­weise aufgrund des neuen Exynos-Prozes­sors mit AMD-Grafik­chip oder mögli­cher­weise anderen Kame­rafea­tures.

Zum anderen ist es bekannt, dass Android-Smart­phones wie von Samsung sehr schnell im Preis fallen. Nicht selten ist ein beacht­licher Preis­rutsch schon wenige Wochen nach dem Markt­start möglich. Es kann sich daher lohnen, noch etwas Zeit ins Land verstrei­chen zu lassen. Das gilt sowohl für das Galaxy S21 FE als auch die Galaxy-S22-Serie, nach dem letz­tere veröf­fent­licht wurde.

Samsung: Galaxy S21 FE, S20 FE und S21 im Vergleich

Die wich­tigsten tech­nischen Daten zu den drei Modellen finden Sie in der nach­fol­genden Tabelle sowie im jewei­ligen Daten­blatt zu Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE und Galaxy S21.

Argu­mente für Galaxy S20 FE und Galaxy S21

Argu­mente für Galaxy S20 FE und Galaxy S21 sind die bereits teil­weise deut­lich gefallen Markt­preise. Und auch mehr als ein Jahr nach der Veröf­fent­lichung der Modelle sind Galaxy S20 FE und Galaxy S21 längst keine veral­teten Smart­phones. Samsung verspricht beispiels­weise lange Updates. Das Samsung Galaxy S21 hat bereits ein Update für Android 12 erhalten, dem Rollout-Plan für die neue Google-Soft­ware zufolge soll das Galaxy S20 FE in diesem Monat mit der Soft­ware-Aktua­lisie­rung bedacht werden.

Es gibt also Spar­poten­zial, wenn Sie sich für Galaxy S20 FE oder Galaxy S21 entscheiden, weil Sie ein Gerät mit aktu­eller Soft­ware zu einem deut­lich gerin­geren Preis erhalten können, als es der Hersteller nach UVP zum Markt­start empfohlen hatte. Ein Preis­ver­gleich kann sich entspre­chend lohnen.

Test­werte zum Samsung Galaxy S21 FE haben wir aufgrund der Aktua­lität des Modells noch keine. Die neue Fan Edition wird aber sicher­lich kein schlechtes Smart­phone sein. Statt eines haus­eigenen Exynos wie beim Galaxy S21 setzt Samsung auf einen leis­tungs­starken Snap­dragon 888. Samsung hatte das Galaxy S20 FE zunächst in zwei Versionen ange­boten - eine wurde mit einem Exynos bestückt, die andere mit einem Snap­dragon 865 mit 5G-Support. Auf die Exynos-Version verzichtet Samsung seit etwa Mitte vergan­genen Jahres und bietet auch hier­zulande das Galaxy S20 FE als LTE-Version mit besagtem Snap­dragon an. Samsung Galaxy S21

Bild: teltarif.de Wer es gerne etwas kompakter mag, für den könnte das Galaxy S21 passender sein als die anderen beiden Modelle. Das kleinste der S21-Serie hat eine Diago­nale von 6,2 Zoll, das Galaxy S20 FE verfügt über ein Display mit 6,5 Zoll, das Galaxy S21 FE liegt mit 6,4 Zoll dazwi­schen. Die Unter­schiede mögen auf dem Papier nicht beson­ders viel ausma­chen, in Natura kann man sich aber je nach Modell schon mal wundern. Sollte die Möglich­keit bestehen, empfehlen wir, die Geräte vor dem Kauf in die Hand zu nehmen. Positiv ist, dass alle drei Modelle keine Schwer­gewichte und mit teil­weise weit unter 200 Gramm komfor­tabel bedienbar sind.

Wenn Sie sich für das Galaxy S20 FE und das Galaxy S21 inter­essieren, können Sie Details jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen. Dort lesen Sie unter anderem, was uns beson­ders gut gefallen hat und wo es Verbes­serungs­poten­tial gibt sowie detail­lierte Kame­ratests.

Xiaomi 12, Samsung Galaxy S21 FE und OnePlus 10 Pro sind nur der Anfang. Welche Smart­phone-Neuvor­stel­lungen in diesem Jahr noch zu erwarten sind, lesen Sie in einer Über­sicht.