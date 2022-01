Samsung Galaxy S21 FE: Aktuell für 79 Euro mit o2 Free M

Die Mobil­funk­marke spar­handy bietet derzeit eine Smart­phone-Tarif-Kombi­nation an, die recht attraktiv erscheint. Geboten wird das Samsung Galaxy S21 FE mit einem o2-Tarif, der 20 GB Daten­volumen pro Monat beinhaltet.

Wir haben uns die Details des spar­handy-Ange­bots ange­schaut.

Tarif-Kondi­tionen: o2 Free M

Samsung Galaxy S21 FE bei sparhandy

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Sparhandy

Das Samsung Galaxy S21 FE in "Graphit" mit 128 GB Spei­cher kann mit dem Tarif o2 Free M kombi­niert werden. Darin enthalten sind neben den 20 GB Daten­volumen mit maxi­malen Über­trags­ungs­raten von 300 MBit/s im Down­load und 50 MBit/s im Upload - je nach Ausbau­gebiet auch mit 5G - eine Flat­rate für Tele­fonie und SMS.

Der Tarif alleine schlägt mit einer monat­lichen Grund­gebühr in Höhe von 29,99 Euro über eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 24 Monaten zu Buche. Inter­essant ist, dass sich an der monat­lichen Grund­gebühr in Höhe von 29,99 Euro auch in Kombi­nation mit dem Samsung Galaxy S21 FE nichts ändert. Bei Vertrags­abschluss fallen einmalig 39,99 Euro Anschluss­preis für den Tarif sowie einmalig 79 Euro für das Smart­phone an, was sich auf eine Gesamt­summe von 118,99 Euro addiert - Versand­kosten entfallen.

Bis zum 31. Januar läuft außerdem noch eine Samsung-Aktion, bei der es die Galaxy Buds2 beim Kauf des Galaxy S21 FE ohne Aufpreis dazu gibt.

Wech­sel­bonus-Aktion: Details

Zusätz­lich wirbt spar­handy mit einer Gutschrift in Höhe von 100 Euro. Was das bedeutet, verrät die entspre­chende Fußnote. Darin heißt es unter anderen, dass es sich um eine Aktion direkt von Telefónica handelt. Der Wech­sel­bonus kann nur in Anspruch genommen werden, wenn es sich um einen erst­maligen Wechsel in einen o2-Free-Tarif mit 24 Monaten Mindest­ver­trags­lauf­zeit aus einem Vertrag, der zuvor mindes­tens drei Monate bestanden hat, handelt.

Zudem muss es zu einer erfolg­rei­chen Rufnum­mern-Portie­rung zu o2 bis spätes­tens vier Wochen nach Abschluss des o2-Vertrags gekommen sein. Der Wech­sel­bonus wird als monat­licher Rabatt in Raten von 20 mal 5 Euro auf die Grund­gebühr ange­rechnet. Andere Rabatte (außer "Junge Leute" und "60 Plus") können damit nicht kombi­niert werden. Zudem funk­tio­niert der Rabatt nicht bei einem Wechsel aus o2- und Ay-Yildiz-Verträgen.

Galaxy S21 FE rein rech­nerisch unter 100 Euro

sparhandy-Aktion: o2 Free M mit Samsung Galaxy S21 FE

Bild: sparhandy, Screenshot: teltarif.de Rein rech­nerisch kostet das Samsung Galaxy S21 FE damit 79 Euro. Aller­dings müssen Sie bedenken, dass Sie sich an einen Vertrag mit 24 Monaten Lauf­zeit binden und die Kondi­tionen des Tarifs auch zu Ihnen passen müssen. Sollte das nicht der Fall sein, empfehlen wir Ihnen, einen Blick in unseren Handy-Tarif­ver­gleich zu werfen. Dort finden Sie die jeweils güns­tigsten Tarife, die Sie sich nach Ihren indi­vidu­ellen Bedürf­nissen ange­passt, anzeigen lassen können.

Dann kann es sich unter Umständen lohnen, von dem Tarif-Deal bei spar­handy abzu­sehen, dafür aber einen Tarif zu wählen, der besser Ihren Bedürf­nissen gerecht wird. Das Galaxy S21 FE wird mit großer Wahr­schein­lich­keit in den kommenden Monaten noch im Preis fallen, womit die Möglich­keit besteht, im Vergleich zur UVP des Herstel­lers zu sparen.

Details zum Samsung Galaxy S21 FE lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht sowie erfahren Sie in unserem Podcast zu dem Thema.

