Samsung Galaxy S21 FE: Es will nicht vergessen werden

Das Samsung Galaxy S21 FE hält sich hart­näckig. Es soll im Januar noch vor der Galaxy-S22-Serie erscheinen. Neue Marke­ting-Bilder zeigen, was zu erwarten ist.

Das Samsung Galaxy S22 und seine Kollegen rücken mit großen Schritten näher. Im Februar könnten die drei S-Klässler einge­schult werden. Dass die Gerüch­teküche rund um Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra brodelt und sich in den kommenden zwei Monaten noch weiter hoch­kochen wird, ist klar.

Die Fan Edition des Galaxy S21 steht nach wie vor aus. Mal ist es sonnen­klar, dass das Modell noch erscheinen wird, mal wieder nicht. In letzter Zeit ist es wieder etwas ruhiger mit Infor­mationen um das Galaxy S21 FE geworden. Es soll aber weiterhin im Januar veröf­fent­licht werden. Leaks zufolge ist von einer Vorstel­lung am 4. Januar und einer Veröf­fent­lichung am 11. Januar die Rede.

Jetzt machen neue Marke­ting-Bilder Hoff­nung, dass es tatsäch­lich etwas wird mit der Neuvor­stel­lung des Galaxy S21 FE.

Galaxy S21 FE: Neue Marke­ting-Bilder sollen Release bestä­tigen

Mit 6,4 Zoll OLED: Samsung Galaxy S21 FE von vorne

Bild: WinFuture Erwartet wurde das Galaxy S21 FE bereits im August, als die Fold­ables Galaxy Z Fold 3 5G und Galaxy Z Flip 3 5G vorge­stellt wurden. Samsung hielt sich jedoch zurück. Später tauchten Infor­mationen auf, dass das Galaxy S21 FE aufgrund von Chip­knapp­heit gar nicht mehr veröf­fent­licht werden soll. Als neuer Release­zeit­raum wurde dann doch noch der Oktober gehan­delt, schließ­lich erschien das Galaxy S20 FE im vergan­genen Jahr auch im Herbst­monat.

Jetzt soll es endgültig bei Januar 2022 bleiben. Das erscheint zwar logisch - Januar ist jedoch bekannt­lich nicht weit von Februar entfernt, weshalb die Fan Edition letzt­lich genauso aktuell wie die Galaxy-S22-Serie ist, wenn diese nur wenige Wochen später veröf­fent­licht wird. Einer­seits besteht die Gefahr, dass das Galaxy S21 FE neben der Galaxy-S22-Serie schlicht unter­geht. Ande­rer­seits könnte ein güns­tigerer Preis als für Galaxy S22 und Co. dafür sorgen, dass Smart­phone-Neukäufer eine weitere Auswahl­mög­lich­keit haben, die mehr dem Budget schmei­chelt. Denn der Preis für die Basis­ver­sion des Galaxy S22 dürfte mindes­tens bei 850 Euro liegen, wie auch jene des Galaxy S21.

Vor rund zwei Wochen war die Rede davon, dass das Galaxy S21 FE in Europa für über 900 Euro auf den Markt kommen soll. Sicher, nichts ist unmög­lich, aber wenn das Galaxy S21 FE teurer als das Galaxy S22 werden würde, kann prognos­tiziert werden, dass die Chancen nicht gut stehen werden für die Fan Edition.

Samsung Galaxy S21 FE: So viel soll es kosten

Samsung Galaxy S21 FE von hinten

Bild: WinFuture Realis­tischer ist ein güns­tigerer Preis als für das Galaxy S22 vorge­sehen ist - so wie Samsung es auch beim Galaxy S20 FE gehand­habt hat. Die Kollegen von WinFuture teilen aktuell nicht nur "einige hoch­auf­lösende offi­zielle Marke­ting-Bilder" von einem Samsung Galaxy S21 FE mit 6,4 Zoll OLED, sondern spre­chen auch über die Preis­vor­stel­lung.

Im Bericht heißt es, dass die Basis­ver­sion knapp 660 Euro kosten soll. Eine Vari­ante mit größerem Spei­cher soll entspre­chend mehr kosten. Hier­zulande sind Preise von 649 Euro und 699 Euro denkbar. Sollte das Galaxy S22 also rund 850 Euro kosten, bestünde zur kleinsten Vari­ante des Galaxy S21 FE eine Diffe­renz von 200 Euro, was realis­tisch erscheint, damit das Galaxy S21 FE gegen­über dem Flagg­schiff der S-Klasse attraktiv genug wäre.

In der Galaxy-S21-Serie arbeitet der Exynos-Prozessor "2100". Dieser soll auch im Galaxy S21 FE verbaut sein.

